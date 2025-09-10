Po tříleté a čtyřleté dívce a jejich otci pátrali policisté od 2. září, kdy matka ohlásila jejich zmizení.
Muž jí měl děti na předem smluveném místě předat za účasti soudního vykonavatele do péče. To však neudělal a s dcerami odjel, aniž by podal jakoukoliv zprávu.
Otec beze slova zmizel i s dvěma malými dcerami, pátrá po nich policie
Po osmi dnech vypátrala policie všechny tři v zahraničí.
„Do doby, než se prostřednictvím úřadů vrátí zpět na území České republiky, budou obě nezletilé dívky vedeny i nadále v databázi pátrání po osobách,“ sdělila ve středu mluvčí krajské policie Dagmar Sochorová s tím, že vzhledem k věku dětí nebude ve věci poskytovat bližší informace.