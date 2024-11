Dívka ráno odešla z dětského domova do školy na vyučování, kam ale nedorazila. „Vychovatelka ji začala shánět poté, co se do domova nevrátila v očekávanou dobu, kdy skončila výuka, zhruba po 14:00,“ uvedla policie.

V dětském domově dívka nechala lístek s vypsanými autobusovými spoji do Liberce a do Prahy, je tak možné, že odjela tímto směrem, doplnila policie.

Krátce před 20. hodinou večer policisté oznámili, že dívku vypátrali a je v pořádku.