Návrat na Rock for People. Z pásků na ruku jsou designové desky stolů

Nevyužitých papírových pásek na ruku měli organizátoři z předchozích ročníků plné bedny a nevěděli, co s nimi. S nápadem na jejich zpracování se obrátil na libereckou univerzitu spoluzakladatel Rock for People Michal Thomes.
„Využít odpad jako zdroj pro další produkt skvěle zapadá do linie udržitelnosti, kterou na našem festivalu razíme už řadu let,“ domnívá se.
Zpočátku nebylo jasné, na co přesně by se pásky mohly hodit. Nakonec se uchytila myšlenka barových stolů. „Naše katedra navrhla řešení, design, vzorování a optimalizovala výrobní proces, který pak probíhal v Diakonii Broumov,“ popisuje mluvčí TUL Radek Pirkl.
Třídění místo drcení
Postup se nelišil od výroby desek z textilního recyklátu TBX, jen se náramky – v pozici zdrojové suroviny – tentokrát nedrtily, ale jen barevně třídily.
Vše se zalisovalo a zalilo pryskyřicí, novinkou byla povrchová úprava. Předpokládalo se totiž, že stolky budou na festivalu hodně zatěžované.
„Zvolili jsme povrch z PPF folie, která se běžně používá jako ochrana laku karoserií. Je velmi odolná,“ zdůvodňuje vedoucí zmiňované katedry TUL Roman Knížek, který podobnou, za něj ideální, spolupráci mezi univerzitou a komerčním partnerem vítá.
Celkem vzniklo patnáct desek stolů, které jsou nyní k dispozici návštěvníkům v Comfy+ festivalové zóně, ale i fotorámečky.
Rock for People na bývalém vojenském letišti v Hradci Králové probíhá v těchto dnech až do neděle 14. června.