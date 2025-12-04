Cena tepla v Liberci neporoste, sedmiletá modernizace dálkového vytápění je hotová

Eliška Marinská
  10:58
Liberecká teplárna dokončila projekt GreenNet, jednu z největších modernizací dálkového vytápění ve své historii. Vylepšení za 1,6 miliardy sníží emise oxidu uhličitého.
ilustrační snímek | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Liberečané mají stabilnější a úspornější dodávky tepla. Po sedmi letech liberecká teplárna dokončila projekt GreenNet, který nahradil staré parovody novými horkovody. Pracovníci vyměnili více než třicet kilometrů zastaralých parovodů za úspornější horkovody. Celková investice byla 1,6 miliardy korun, z čehož dotace pokryly téměř 600 milionů korun.

Změnu pocítí přímo domácnosti. „Podařilo se zastabilizovat cenu tepelné energie v Liberci na dlouhou dobu, snížili jsme emise oxidu uhličitého o čtyřicet procent,“ popsal předseda představenstva Teplárny Liberec Jan Sedláček. „Do budoucna bude naše potřeba emisních povolenek výrazně nižší a nebude na Liberec dopadat nutnost zásadního nákupu povolenek.“

Z centra Liberce konečně zmizí kilometry ohyzdných trubek s párou

Podle Sedláčka vypouštěné emise oxidu uhličitého snížili až o čtyřicet tisíc tun. „Je to odvislé od toho, jaká bude zima, topná sezona nebo palivový mix,“ upřesnil. „Udělali jsme spoustu úprav, včetně změn na téměř osmdesáti výměníkových stanicích po Liberci. Máme moderní řešení, které s námi vydrží následujících padesát let.“

Modernizace má dopad i na ekonomiku provozu. „Ztráty, které byly více než třicet procent, tak by měly být maximálně do deseti procent,“ vysvětlil místopředseda představenstva Petr Boukal. A závislost na externích zdrojích se podle Sedláčka snížila zhruba o patnáct procent. „Jsme závislí na zdrojích, které máme v Liberci a nikde jinde,“ doplnil.

Komplikace se zavodněným potokem

Odběratelé teplárny s pětiletou smlouvou zaplatí v rámci věrnostního programu aktuálně 995 korun za gigajoule tepla. „Máme věrnostní program na pět a osm let pro všechny zákazníky na sekundární úrovni předání,“ podotkl Sedláček.

Demontáž parovodu v Liberci (3. dubna 2019)
Liberecká teplárna dokončila projekt GreenNet, jednu z největších modernizací dálkového vytápění ve své historii. Vylepšení za 1,6 miliardy sníží emise oxidu uhličitého. (listopad 2025)
Liberecká teplárna dokončila projekt GreenNet, jednu z největších modernizací dálkového vytápění ve své historii. Vylepšení za 1,6 miliardy sníží emise oxidu uhličitého. (listopad 2025)
Liberecká teplárna dokončila projekt GreenNet, jednu z největších modernizací dálkového vytápění ve své historii. Vylepšení za 1,6 miliardy sníží emise oxidu uhličitého. (listopad 2025)
Technici při modernizaci zrušili na některých místech nevzhledné potrubní přemostění jako třeba u rušné křižovatky ulic Dr. Milady Horákové a Melantrichova. „Tento zásah nejen zjednodušil trasování teplovodního systému, ale také přispěl ke kultivaci městského prostoru a zlepšení jeho estetického vzhledu infrastruktury,“ popsala mluvčí Tereza Hozáková.

Podle Boukala došlo při opravě ulice Melantrichova ke komplikacím. „Museli jsme stavbu zastavit kvůli zavodněnému potoku, který byl o metr hlouběji, než udávala dokumentace. Trubky jsme tak museli přehodit, abychom se vešli pod potok,“ nastínil s tím, že se snažili uzel udělat co nejrychleji.

Projekt byl rozdělen do tří částí. Technici v první etapě mezi roky 2018 až 2020 vyměnili dvanáct kilometrů rozvodů potrubí. Při dalších dvou fázích mezi roky 2022 a 2025 udělali dvacet kilometrů. „Podařilo se nám z Národního plánu obnovy získat dotaci na realizaci projektu GreenNet dva a tři, což je dokončení přerodu páry na horkou vodu v Liberci,“ podotkl Sedláček.

Teplárna Liberec dodává teplo více než 13 tisícům domácností, téměř 130 institucím a několika průmyslovým podnikům. „Připojení zákazníků je závislé na projekčních a realizačních kapacitách. Vidíme potřebu města ve využívání energie z teplárny, protože je nízkoemisní,“ připomněl Sedláček.

Zdrojem vytápění je třeba termizol, plyn nebo kogenerační jednotky. V případě nouze používají lehký topný olej.

Cena tepla v Liberci neporoste, sedmiletá modernizace dálkového vytápění je hotová

