náhledy
Pohled jako před sto lety se naskytl každému, kdo se v sobotu vyskytoval podél železnice mezi Libercem a Křižany. Na trať vyjela parní lokomotiva 310.0134 přezdívaná Babička nebo Kafemlejnek. Tradiční Mikulášská jízda přilákala davy malých i velkých fanoušků železnice.
Autor: Jan Pešek, MF DNES
Zájem o jízdu parním vlakem byl obrovský. Svědčí o tom louky obsypané zájemci o originální fotku parního vlaku projíždějícího zimní krajinou.
Autor: Jan Pešek, MF DNES
Nejexponovanějším místem byl bezesporu viadukt mezi Novinou a cílovými Křižany. Lidé stáli na obou stranách viaduktu a užívali si jedinečnou podívanou.
Autor: Jan Pešek, MF DNES
Nebýt aut zaparkovaných pod viaduktem, působila by scenérie jako před sto lety. Parní lokomotiva je z roku 1913, viadukt byl otevřen o třináct let dřív.
Autor: Jan Pešek, MF DNES
Železniční viadukt v Novině mnoha lidem připomíná Glenfinnanský viadukt ve Skotsku, kudy projížděl Bradavický expres z knih o kouzelníkovi Harrym Potterovi.
Autor: Jan Pešek, MF DNES
Řada cestujících nastoupila nebo vystoupila na nádraží v Novině. To díky cihlám v zasněžené krajině doslova zářilo.
Autor: Jan Pešek, MF DNES
Parní vlak ocenili malí i velcí cestující. I proto, že mohli jízdu sledovat z okýnka.
Autor: Jan Pešek, MF DNES
Kromě tradičního průvodčího mohli cestující narazit i na čerta. Vlakem také procházel Mikuláš nebo anděl.
Autor: Jan Pešek, MF DNES
Přestávky v Liberci a Křižanech využili cestující k detailnímu zkoumání parní lokomotivy.
Autor: Jan Pešek, MF DNES
Kdo nestihl sobotní jízdu, nemusí smutnit. Další je na programu v neděli, a to z Liberce do Hrádku nad Nisou. Nebo příští víkend v Českém ráji.
Autor: Jan Pešek, MF DNES