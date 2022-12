Liberec prodá pozemek firmě z daňového ráje, opozice se zlobí

Žadatelem je totiž společnost Real 3, jejíž vlastník, firma Belomendo Limitid, sídlí v Nikósii na Kypru.

„Žádosti od takových firem, které sídlí v daňových rájích, bychom měli rovnou házet do koše. Jsou to firmy, které záměrně skrývají své vlastníky a odmítají legálně danit v Česku,“ apeloval zastupitel Jindřich Felcman (LOL).

A nebyl jediný. Opozici vadilo i to, že rada města prodej pozemku na svém jednání neschválila, protože šest radních se zdrželo hlasování.

„To je úplně schizofrenní situace. Do zastupitelstva jde materiál, ve kterém je navrženo, že zastupitelstvo prodej schvaluje, přičemž rada města to sama neschválila,“ podivoval se zastupitel Josef Šedlbauer (LOL).

Ruku pro prodej na radě nezvedl například primátor Jaroslav Zámečník (SLK) nebo jeho náměstek za Piráty Jan Hruška.

„Vadí mi neznámý kupující a rovněž nízká cena za ten prodej. Naše obavy nebyly dodnes rozptýleny, takže jako Piráti se držíme usnesení rady a opět to nepodpoříme,“ řekl na zastupitelstvu Hruška.

Primátor změnil názor

Primátor Zámečník naopak otočil a na zastupitelstvu hlasoval pro. „Ano, na radě jsem nehlasoval, měl jsem tam nejasnosti, které mně ale později byly vyjasněny,“ zdůvodnil bez bližších podrobností primátor.

Za společností Real 3, která má o opuštěný pozemek zájem, stojí Petr Syrovátko a Jiří Urban, majitelé společnosti Syner Group. Že jako vlastník Real 3 figuruje firma se sídlem v daňovém ráji, není podle mluvčího Syneru Ondřeje Paclta nic zvláštního.

„Nikdo nic neskrývá. Jde o nastavený byznys, který je dnes obvyklý pro transparentní financování účelových developerských společností. Real 3 je česká akciová společnost, tedy daňový poplatník v ČR, který vlastní vedlejší parcelu. Proto projevil zájem o scelení pozemků, které tak budou lépe využitelné,“ sdělil Paclt.

Ten zároveň zpochybňuje, že by místo Ďábelské hutě mělo vzniknout právě parkoviště.

„Všechno je to jen pouhá snůška nepodložených výmyslů a domněnek. Plánovaným záměrem to rozhodně nikdy nebylo a bylo by ostudné, kdyby zde parkoviště vzniklo tak, jak si pan Felcman vymyslel,“ stojí ve vyjádření.

O využití pozemku jako parkoviště se přitom píše v samotných podkladech jak do rady města, tak pro zastupitele.

Už na jaře se záměrem prodeje zabývaly příslušné odbory magistrátu, přičemž prodej tehdy nepodpořila pracovní skupina ani odbor územního plánování s odůvodněním, že pozemek je pro parkoviště nežádoucí. A to kvůli omezení průjezdu záchranných složek k nedávno postaveným viladomům.

„Je jasné, že viladomům chybí parkovací místa, protože v roce 2017 se za pochybných okolností provedla změna stavby před dokončením a počet bytů se tam zvedl ze 121 na 164 a parkovací místa chybí. Takže město připustilo změnu projektu a teď prodáváme pozemek, aby tam mohl vyrůst parkovací dům kousek od nejvýstavnější ulice Liberce. Jen abychom vytrhli trn z paty developerovi, který je provázán se Syner Group,“ uvedl Felcman.

Přesto prodej i přes odpor opozice na zastupitelstvu nakonec prošel. Real 3 za pozemek o velikosti 417 metrů čtverečních zaplatí městu 1,7 milionu korun.