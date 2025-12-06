Novinky v parkování u liberecké univerzity: jen pro rezidenty či za poplatek

Autor:
  7:01
Řidiči už v některých ulicích kolem Technické univerzity v Liberci (TUL) nezaparkují. Liberečtí radní rozhodli, že parkování v ulici Bendlova, Boční nebo třeba Vrbova bude pouze pro rezidenty.

Areál Technické univerzity v Liberci | foto: Ota Bartovský, MAFRA

„Zřízením modré rezidentní parkovací zóny a usměrněním parkování v Bendlově ulici a okolí vznikne 113 parkovacích míst,“ přiblížila mluvčí města Jana Kodymová. V ulicích Čížkova a Studentská pak kromě rezidentů zaparkují i ostatní řidiči, a to za poplatek.

Změny se týkají i Fibichovy ulice. „Nově tam bude v týdnech od října do května parkování zdarma tak, aby byla možnost odparkovat auta na parkovacích plochách, které byly v těchto místech právě v tomto období prázdné,“ vysvětlil náměstek primátora pro územní plánování Adam Lenert s tím, že změny vycházejí z podnětů tamních obyvatel.

Problém s parkováním tam měli i samotní studenti univerzity. Za parkování ve Fibichově ulici tak budou řidiči nově platit od června do září každý den, po zbytek roku jen o víkendech. Cena za parkování zůstane stejná, a to padesát korun za hodinu a maximálně 150 za den.

Student z Liberce představil revoluční parkování: auta „posadí“ na ruské kolo

„V rámci zřízení parkovacích stání probíhá majetkoprávní vypořádání pozemku pod parkovištěm ve Studentské ulici s Technickou univerzitou v Liberci,“ doplnila Kodymová, podle které připravuje úpravu parkovacích míst na svých pozemcích i univerzita.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Peníze chybí. ŘSD nechce podepsat smlouvy na dálnice do Trutnova a Jičína

Vizualizace úseku D35 Úlibice – Hořice

Kvůli nejistotě ohledně rozpočtu na příští rok zatím odmítlo Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) podepsat smlouvy o stavbě dálnic D11 z Jaroměře do Trutnova a D35 z Úlibic do Hořic na Jičínsku. Na...

Bílé Vánoce? Jedno velké město šanci má, jinde je spíš nečekejte

První sníh v Praze. Sněhová nadílka na Karlově mostě. (24. listopadu 2025)

Český hydrometeorologický ústav zveřejnil, jaká je pravděpodobnost sněhové nadílky na Vánoce v jednotlivých krajských městech. Analýza vychází z dat získaných od roku 2000 do současnosti a...

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

Pardubice podlehly Liberci, Olomouc porazila Plzeň. Sparta udržela roli lídra

Ondřej Matýs z Olomouce střílí na plzeňského brankáře Nicka Malíka.

Sparta po 28. kole hokejové extraligy udržela v tabulce první místo. Pražané porazili Třinec 2:1 a jejich nejbližší pronásledovatelé svá utkání prohrály. Pardubice podlehly 2:4 Liberci, který tak...

Pardubice otočily mač s Boleslaví, Sparta padla v Brně. Vítkovice vyhrály v Litvínově

Pardubická radost po gólu Mladé Boleslavi.

Fanoušci hokejové extraligy se v pátečním, 29. kole rozhodně nenudili. Za sedm zápasů padlo 42 gólů. Nejvíce gólu padlo v klání druhého týmu se třetím, Liberec nakonec ledě Třinec vyhrál 5:3. Kometa...

Novinky v parkování u liberecké univerzity: jen pro rezidenty či za poplatek

Areál Technické univerzity v Liberci

Řidiči už v některých ulicích kolem Technické univerzity v Liberci (TUL) nezaparkují. Liberečtí radní rozhodli, že parkování v ulici Bendlova, Boční nebo třeba Vrbova bude pouze pro rezidenty.

6. prosince 2025  7:01

Pardubice otočily mač s Boleslaví, Sparta padla v Brně. Vítkovice vyhrály v Litvínově

Pardubická radost po gólu Mladé Boleslavi.

Fanoušci hokejové extraligy se v pátečním, 29. kole rozhodně nenudili. Za sedm zápasů padlo 42 gólů. Nejvíce gólu padlo v klání druhého týmu se třetím, Liberec nakonec ledě Třinec vyhrál 5:3. Kometa...

5. prosince 2025  16:50,  aktualizováno  22:14

Sousedova skládka kazí výhled do krajiny, dochází trpělivost lidem v Podještědí

Premium
Spoušť a nehezký výhled do krajiny. Pohled z vyhlídky u Tří Svatých v Osečné...

Spoušť a nehezký výhled do krajiny. Pohled z vyhlídky u Tří Svatých v Osečné na Liberecku kazí rostoucí množství stavebního materiálu na sousedním pozemku. Majitel odmítá, že by šlo o skládku, a...

5. prosince 2025

Restaurace na Bílém Kameni vyhořela kvůli technické závadě mrazáku

U Máchova jezera v Doksech na Českolipsku vyhořela oblíbená restaurace Bílý...

Za červencový požár restaurace Bílý Kámen a přilehlé diskotéky Blue Bar u Máchova jezera mohla technická závada na mrazáku, informovala v pátek dopoledne policie. Příčinu požáru potvrdil znalecký...

5. prosince 2025  11:56

Prémiový projekt v centru města. Z nových bytů lidé vidí na hřbitov a krematorium

Výstavba nových obytných domů na Novém Perštýně v Liberci poblíž krematoria...

Výstavba na Novém Perštýně v Liberci budí pozornost. Moderní byty lákají klidným prostředím i blízkostí centra. Pro někoho může být problematická vyšší cena i neobvyklé umístění u městského hřbitova....

5. prosince 2025  10:54

Sigma stojí o tři hráče Liberce, chystá obří nabídku. Ani za miliardu, vzkázal Kania

Lukáš Mašek z Liberce ve střetu s Tomášem Hukem z Olomouce.

Škatulata, hýbejte se! Za necelý měsíc se ve fotbalovém světě znovu otevírá přestupové okno a velké manévry se čekají i v Chance Lize. Ostravský Baník potřebuje nakopnout, pražská Sparta by zase...

5. prosince 2025  7:39

Z Liberce do Varnsdorfu vlakem stejně rychle jako autem, díky opravené trati

Železniční trať Liberec - Žitava překonává německo-polskou hranici a řeku...

V Libereckém kraji začne od 14. prosince platit nový vlakový jízdní řád. Největší změny čekají cestující na trati z Liberce přes Chrastavu, Hrádek nad Nisou a německou Žitavu do Varnsdorfu. Díky...

4. prosince 2025  15:13

Cena tepla v Liberci neporoste, sedmiletá modernizace dálkového vytápění je hotová

Demontáž parovodu v Liberci (3. dubna 2019)

Liberecká teplárna dokončila projekt GreenNet, jednu z největších modernizací dálkového vytápění ve své historii. Vylepšení za 1,6 miliardy sníží emise oxidu uhličitého.

4. prosince 2025  10:58

Hotel a vysílač Ještěd letos Liberecký kraj nekoupí, stále se jedná o smlouvě

Vrchol Ještědu s vysílačem a hotelem

Liberecký kraj letos oproti očekávání nekoupí horský hotel a vysílač Ještěd. Kraj s Českými radiokomunikacemi (ČRa) stále vyjednává o parametrech smlouvy. Podle původních plánů mělo zastupitelstvo...

3. prosince 2025  10:28

Na školku v Jablonci půjde rekordní dotace, její součástí bude rozsáhlá zahrada

Budoucí podoba Mateřské školy Palackého v Jablonci nad Nisou

Rekordních 142 milionů korun získal Jablonec nad Nisou na rozšíření mateřské školy u přehrady. Díky plánovanému dvoupodlažnímu domu školka pojme o pětaosmdesát dětí víc.

3. prosince 2025  8:16

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Krajská nemocnice bude po fúzi jednou z největších v zemi. Slibuje dostupnou péči

Zlepšení péče o pacienty nejen na Českolipsku by měla podle Libereckého kraje...

Nemocnice v České Lípě se od začátku nového roku spojí s Krajskou nemocnicí v Liberci (KNL). Krajští radní si od tohoto kroku slibují stabilitu kvalitní zdravotní péče na Českolipsku. Spojená...

2. prosince 2025  15:04

V hořícím domě zůstal člověk, hasiči museli dovnitř. Vynesli i několik zvířat

Při likvidaci požáru rodinného domu v Rychnově u Jablonce nad Nisou hasiči...

Pět životů, z toho čtyři zvířecí, zachránili hasiči při likvidaci požáru rodinného domu v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Hlášení o požáru přijali na linku 112 v úterý 2. prosince pár minut před...

2. prosince 2025  10:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.