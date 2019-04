Parkování na sídlištích zdarma skončí, v Liberci je více aut než lidí

Kde se chystá nový parkovací systém? Jako problematické lokality, kde by se měl nový systém parkování v Liberci výhledově zavést, vybral odbor dopravy magistrátu tato sídliště: Rochlice - Kunratická - Vesec - Doubí - Broumovská - Františkov - Staré a Nové Pavlovice.



Jako první by měla přijít na řadu lokalita kolem ulice Dobiášova v Rochlici, Na Pískovně v Pavlovicích, v oblasti ulic Rychtářská a Konopná v Ruprechticích a na sídlišti Broumovská. Nový systém s abonentním placeným parkováním by tam měl začít platit do jednoho roku. Původně se počítalo i se sídlištěm Horní Kopečná, tam se ale záměr dostal do kolize s projektem dopravního podniku, který chce zavést tramvajovou linku směrem do Rochlic. Zde proto bude potřeba plán upravit.