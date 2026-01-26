„V současné době dochází k situaci s navyšujícím se počtem vyhrazených placených parkovacích stání především na sídlištích. Největší nárůst je zaznamenám na sídlišti v Rochlici,“ zdůvodnila mluvčí města Jana Kodymová.
Zároveň dodala, že v této lokalitě dochází k převaze počtu vyhrazených placených stání na jednu registrační značku, nikoliv parkovací kartičky, nad parkovacími místy pro veřejnost.
„V tuto chvíli je pozastaveno vydávání souhlasných stanovisek s vyhrazeným placeným stáním. Město zpracovává analýzu a navrhne koncepční řešení systému parkování,“ vysvětlila Kodymová s tím, že koncepci vypracuje městský odbor územního plánování.
Stávající vyhrazená stání se podle Kodymové nebudou rušit automaticky. Zůstávají platná vždy do uvedeného termínu. Místní Mirek D. z Rochlic považuje dosavadní systém za nespravedlivý.
„Město zajistilo parkoviště v ulici Krejčího. Nebyl o to zájem, protože je to moc daleko a nemůžou parkovat přímo před vchodem. Se zákazem rozhodně souhlasím,“ vyjádřil se k situaci s tím, že není možné, aby v jedné ulici bylo osm rezervovaných míst z dvaceti. Podle něj sídliště nebyla projektována na současný počet aut a systém je špatně nastavený.
Magistrát zároveň od února pozastavuje výdej nových a prodlužování stávající karet pro elektromobily. „Nebudou přibývat nové parkovací karty. Pro stávající držitele parkovací karty se zatím nic nemění,“ popsala Kodymová.
Počet registrovaných elektromobilů roste
Lidé s jinými typy aut než jsou elektromobily, mohou o parkovací karty do modrých zón žádat i nadále. „Když se v lokalitě místo uvolní nebo si ho nikdo neprodlouží, tak kartu pro klasické auto dostane další, kdo si o ni řekne,“ přiblížila mluvčí města Jana Kodymová k parkovacím kartám do modrých zón.
Kapacita modrých zón nestačí na počet elektromobilů. „Množství registrovaných elektromobilů strmě narůstá a současný systém podpory jejich parkování ve městě je dlouhodobě neudržitelný. Tato situace je zjevná v lokalitách kolem technické univerzity a v centru města,“ přiblížila Kodymová.
„Rozhodli jsme se pozastavit vydávání modrých karet pro elektromobily. V modrých zónách dodržujeme komfort lidí, kteří si platí za to, že mají jistotu stání. Nevydáváme karet více, než jich je na stání v dané modré zóně,“ upřesnil náměstek primátora pro územní plánování, majetek a sport Adam Lenert.
V modrých zónách zdarma část dne
Vyhrazených stání pro rezidenty a abonenty je ve městě 1 118. K lednu magistrát vydal 270 parkovacích karet pro elektromobily. „Samozřejmě majitelé elektromobilů mohou parkovat dál na placených stáních, podle současného ceníku,“ dodal Lenert s tím, že elektromobily parkují už téměř na pětině míst v modrých zónách.
Podle mluvčí města Kodymové mohou elektromobily s vydanou parkovací kartou parkovat v modrých zónách zdarma mezi osmou hodinou ranní až čtvrtou odpolední. „Předpoklad je, že takto to bude platné určitě do poloviny letošního roku,“ doplnila.
Strážníci městské policie budou podle mluvčí Daniely Buškové parkování elektromobilů posuzovat stejně jako u ostatních vozidel bez platné parkovací karty. „Za přestupek lze strážníkem na místě uložit pokutu až do výše 1 500 korun,“ uvedla s tím, že držitelům již vydaných a dosud platných parkovacích karet zůstává jejich oprávnění zachováno po celou dobu platnosti karty.