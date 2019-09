Řidiče matou nové ukazatele v Liberci, místo na parkoviště je vedou do zdi

Podle Liberečana Miloše Čecha je jedna z absurdních značek u nájezdu na most naproti krajské vědecké knihovně.

„Tam můžu jet doprava nebo doleva. Šipka ale ukazuje rovně. Já třeba ještě pochopím, že je myšlena hlavní, ale řidič neznalý dopravní situace v Liberci se musí v křižovatce jednoznačně zastavit, až zjistí, že rovně by skončil ve zdi. Obávám se, že to povede ke zmatkům v dopravě,“ soudí Miloš Čech.

Pokud by jel řidič přesně podle cedulí, skončil by, namísto v obchodním domě Plaza a u divadla, v Sokolské ulici.

Další značka je jen o kousek dál. „Cizí“ řidič, který chce jet k parkovacím místům v Plaze, u Divadla F. X. Šaldy nebo u pošty a zatočí podle ukazatele doleva, skončí v Sokolské ulici.

„Aby měla značka smysl, musela by stát o několik desítek metrů dál, aby řidiče skutečně naváděla k divadlu nebo poště. Takto je to nesmysl,“ míní Miloš Čech.

Liberečan Jan Herčík kvůli značení vystoupil dokonce na zasedání zastupitelstva.

„Už jsem na to upozorňoval úředníky na radnici. Je hezké, že dávají nové cedule, ale někdo by se měl podívat, jak je dávají,“ zmínil Jan Herčík. Podle něj jsou některé cedule uprostřed zeleně. „Ty cedule nejsou přes stromy a větve vůbec vidět. K čemu je taková práce? Copak to nikdo nekontroluje?,“ rozhořčil se Herčík.

Jiné umístění cedulí by mohlo být proti dotačním pravidlům

Nových tabulí, které navádějí k parkovištím, je ve městě 113. Z toho těch, kde budou během podzimu svítit číslice s počtem volných míst, je 78. Cedule dodávají údaje o obsazenosti čtyřiatřiceti parkovišť.

Na vybudování systému za devět milionů korun získalo město evropskou dotaci. Má pomoci ulehčit přetížené dopravě v centru tím, že řidiči nebudou bloudit při hledání volného místa.

„I když to třeba někdy z pohledu běžného řidiče nemusí vypadat tak, že značky dávají smysl, jejich umístění schválil dopravní inspektorát policie a odbor dopravy. Jsou to nejpovolanější orgány, které se k umístění značek vyjadřují. Jiné umístění ani nebylo možné,“ komentoval Lukáš Hýbner, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti libereckého magistrátu.

„Všechny tyto cedule máme pod dotací. Jakýkoli posun, byť jen o sloup dál, by vedl k tomu, že bychom museli změnu poskytovateli dotace doložit a vysvětlit,“ zmínil Lukáš Hýbner.

„Změny jsou sice složité, ale po zkušební době to vyhodnotíme a případně projekt změníme,“ reagoval náměstek libereckého primátora Jiří Šolc.