Změny v parkování. Víkend je v Jablonci zdarma, ve všední den se platí kratší dobu

  11:15
Přívětivější pravidla pro řidiče odsouhlasili radní Jablonce nad Nisou. Jde o další z četných změn, které mají vylepšit tamější parkovací systém zavedený počátkem června.
Nové nařízení zkracuje dobu placeného stání v pracovních dnech z času 8 až 19 hodin na 8 až 17 hodin. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Od poloviny srpna platí v Jablonci pro řidiče (další) nová pravidla. Oproti původnímu nařízení je parkování zpoplatněné jen do 17 hodin, nově ho motoristé budou moci hradit pomocí SMS zprávy. Podle primátora tím město reaguje na praktické poznatky, které od června, kdy nový systém funguje, vyvstaly.

„Nové nařízení zkracuje dobu placeného stání v pracovních dnech z času 8 až 19 hodin na 8 až 17 hodin,“ informoval primátor Miloš Vele. Za svátky a víkendy nebudou řidiči platit vůbec. Až na výjimku. Úpravy se totiž netýkají parkoviště u přehrady v ulici Za Hrází.

Město také vyhovělo poptávce po platbě prostřednictvím SMS. Právě kvůli placení novějšími technologiemi zpočátku u místních narazilo. Ne každý podle nich má chytrý telefon a umí používat QR kód. Zavedení SMS plateb město přislíbilo bez konkrétnějšího termínu. „Záleží na rychlosti firmy, která spravuje software parkování,“ doplnila mluvčí magistrátu Jana Fričová.

Placení parkování QR kódy zdvihlo vlnu nevole, problémy mají hlavně starší lidé

Podle ní byla do června kontrola plateb za parkování velmi benevolentní. A mnozí řidiči i poté brali nařízení i povinnost zaplatit na lehkou váhu. Městská policie, jež systém spravuje, rozdala za předchozí dva měsíce 1 540 pokut. Výzvy k jejich zaplacení už nenacházejí provinilci za stěračem, ale ve své datové schránce nebo e-mailu.

Na základě podnětů místních Jablonec vyjmul z režimu placeného parkování ulici U Balvanu, dále objednal tři parkovací automaty a vyměnil parkovací totem v Tržní ulici, který pouze informoval o možnostech platby pomocí QR kódu, a to za plnohodnotný automat.

Město v současnosti rozděluje tři typy parkování. Krátkodobé (rychloobrátkové), za které řidič zaplatí online, hotově, nebo prostřednictvím SMS. Dále dlouhodobé, kdy si zájemce na magistrátu musí pořídit virtuální parkovací kartu. A smíšené, které je kombinací obou zmíněných.

Město řešilo podněty podnikatelů

„Nově je ve smíšeném režimu parkoviště v ulici Tržní u autobusového nádraží, část míst pro smíšené parkování bude vyznačená v ulicích Podhorská, Generála Mrázka, Korejská, Opletalova a Liberecká,“ vyjmenovává náměstek primátora pro rozvoj Jakub Chuchlík s tím, že obrátkovost stání řešil Jablonec hlavně kvůli podnikatelům a jejich zpětné vazbě.

Krátkodobá stání se nacházejí například u OC Central, u Domu vína, městské tržnice a na Dolním náměstí nebo v částech dalších ulic. Jejich kompletní výčet s mapkou je k dispozici na stránkách města.

Co se týče cen, v zóně A (centrum) parkují lidé prvních 30 minut zdarma, za každou další půlhodinu zaplatí 20 korun. V zóně J (u přehrady) se na ně povinnost placení vztahuje ihned po zaparkování.

