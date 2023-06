Podhorské město se plnilo auty, nově řidiči za parkování zaplatí

Místo pod severními svahy Jizerských hor není nafukovací, a tak Hejnice nově zpoplatnily parkování v centru u kostela a ve Ferdinandově.

„Účelem je regulace počtu vozidel, jejich přesměrování na méně vytížená parkoviště a odstavné plochy a také získání příjmů z jednodenních turistů, kteří do městské pokladny nepřináší skoro nic. Ceník 10 korun za hodinu a 50 korun nad hodinu je spíše lidové parkovné, navíc když si u toho uvědomíme, že z toho 21 procent tvoří DPH, kterou odvádíme státu,“ vysvětluje hlavní důvody zpoplatnění starosta města Jaroslav Demčák, na jehož facebookovém profilu se o změně tradičně diskutovalo.

„Zpoplatnění se v tomto případě rovná zákaz. Lidé budou parkovat v jiných lokalitách – těch určených pro zdejší, jako u panelových domů, u obchodů a kdekoliv, kde silnice přechází v louku se štěrkem,“ neskrýval své naštvání v komentářích David Štainbruch. Jiní vidí za změnou „díru na trhu“ a novou možnost výnosu.

I kvůli Jizerskohorským bučinám, přírodní památce nově zařazené na seznam Světového dědictví organizace UNESCO, plánuje město vybudovat další odstavné plochy. Ty by měly zamezit, aby vozidla návštěvníků ucpávala výše zmíněné ulice ve středu Hejnic.

„Určitě by neměla vznikat velkokapacitní parkoviště na exponovaných místech, spíše chceme decentralizovat parkování návštěvníků a volit kombinaci s napojením na veřejnou dopravu, kterou se dá následně dostat do hor. Například jet skibusem či cyklobusem do Jizerek na Smědavu, model podobný tomu v Hřensku – návštěvníci přijedou vozidlem, ale dál jezdí veřejným busem a podobně,“ přestavuje starosta jednu z variant.

Cena parkovného nejspíš poroste

Problematice alternativního dopravního řešení v chráněných oblastech se věnuje výzkumný tým Doprava a mobilita, jehož cílem je najít efektivní řešení problémů spojených s nadměrnou automobilovou zátěží.

Podle jejich aktuálního průzkumu často rozhoduje právě parkovné a jeho výše o použití vlastní či veřejné dopravy. Například zvýšení parkovného o 100 procent vede ke snižování cest vlastním automobilem o 9 až 20 procent.

Cena parkovacích poplatků by se ve městě mohla do budoucna případně ještě zvýšit a podle starosty budou následné zisky použity na další investice do cestovního ruchu.

„Hejnice nyní otevřely například nové infocentrum, jehož provoz se počítá na stovky tisíc ročních nákladů. Primární účel použití financí z parkovného je ale v příštích letech na vznik odstavného parkoviště v Hejnicích a druhého menšího v lokalitě horního Ferdinandova. Dalším plánem je vybudování veřejných nonstop toalet v místě, kde zastavují návštěvníci, takže dole u kostela a nahoře na Ferdinandově.“

Starosta Hejnic rovněž vítá čerstvé oznámení o dalším postupu řešení situace na železniční trase Praha – Liberec – Frýdlantsko. Železnice z Liberce na Prahu byla vybudována stejně jako většina tratí v Libereckém kraji v druhé polovině 19. století. Od té doby žádné zásadnější modernizace nepřišly.