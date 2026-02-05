Nové parkovací automaty do léta nebudou, Liberec zrušil soutěž na dodavatele

Výměna zastaralých parkovacích automatů za moderní, které umožňuji i bezhotovostní platby, bude mít v Liberci minimálně několikaměsíční zpoždění. Původně ji chtělo vedení města zvládnout do letošního léta, zakázku na pořízení nových zařízení ale zrušilo a bude ji vyhlašovat znovu.

Radnice sice dostala v soutěži za 27 milionů korun bez daně dvě nabídky, ale ani je neotevřela. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Radnice sice dostala v soutěži za 27 milionů korun bez daně dvě nabídky, ale ani je neotevřela. Primátor města Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj) tento postup zdůvodnil obavou z možných námitek.

„Aby nehrozilo například ze strany nespokojených společností, že by namítaly později u ÚOHS (antimonopolní úřad) cokoli, a tím by se výrazně zdržela realizace parkovacích automatů. Takže doufám, že někdy do měsíce bychom to znovu schválili a vyhlásili v co možná nejkratším termínu,“ řekl primátor.

V průběhu vypsané soutěže obdržela radnice velké množství dotazů a připomínek od potenciálních dodavatelů, na jejichž základě opakovaně upravovala zadávací podmínky. Těsně před uplynutím lhůty pro podání nabídek dostala další, které by vyžadovaly další zásadní úpravy. Proto se vedení města rozhodlo soutěž raději opakovat s upravenými podmínkami.

Nové automaty i další aplikace. Liberec usnadní placení za parkování

„Původní plán byl, že parkovací automaty měly být instalovány zhruba od dubna do června. V červenci měl najet ostrý provoz. Teď musíme počítat s tím, že se o pár měsíců náš plán zpozdí,“ řekl Zámečník.

Z větších měst v Libereckém kraji je Liberec posledním, kdo nemá moderní parkovací automaty umožňující platit bezhotovostně.

Současné automaty navíc takřka není možné opravit, některé jsou staré skoro 30 let a nedají se na ně sehnat náhradní součástky. Nových zařízení, která umožní i platbu bankovními kartami, chce radnice pořídit zhruba 70.

Konec vyhrazených stání v Liberci? Je jich příliš, město upraví systém parkování

Radnici stotisícového města patří zhruba 2 500 parkovacích míst, z nich skoro 1 500 je na parkovištích s placeným stáním a zbytek je v předplacených modrých zónách.

Moderní parkovací automaty, které umožňují bezhotovostní platby, jsou na jediném městském parkovišti v Liberci, a to v Pastýřské ulici. Radnice je tam dala předloni při revitalizaci parkovací plochy pro 140 aut. Na ostatních městských parkovištích mohou řidiči bezhotovostně platit zatím jen přes aplikaci či SMS.

