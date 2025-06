„Opravy se dočkají stěrky plochy parkovacího domu a povrch po demontáži odpařovacích žlábků. Práce budou postupovat po jednotlivých patrech parkovacího domu od shora dolů. Navigační systém počítání parkovacích míst může být kvůli rekonstrukci nefunkční a nebude správně počítat volnou kapacitu,“ upozorňuje řidiče tiskový mluvčí kraje Filip Trdla.

Už od spuštění provozu se v novém parkovacím domě tvořily po dešti kaluže vody. Podle tehdejšího náměstka hejtmana Zbyňka Miklíka to ale nebyl důvod k reklamaci. Také dle slov krajského mluvčího s kalužemi plánované opravy ani teď přímo nesouvisí.

„Jedná se o záruční opravy opotřebovaného povrchu z důvodu zhoršených klimatických podmínek v prosinci roku 2023, kdy byl parkovací dům dokončován. Klimatické podmínky tehdy ovlivnily kvalitu stěrek. Nyní dojde také k revizi některých konstrukčních prvků. Tyto zásahy přispějí ke zlepšení celkového stavu povrchů a částečně i odvodu vody,“ vysvětluje podrobněji Filip Trdla.

Parkovací dům za čtvrt miliardy korun společně postavily společnosti Metrostav DIZ a OHLA ŽS. Nabízí celkem 144 míst pro úředníky krajského úřadu, návštěvy či nájemce ze sousedního podnikatelského inkubátoru Lipo.ink.

Další stovka míst je určená veřejnosti v režimu P + R, tedy „zaparkuj a jeď“. Takový systém parkovišť má řidiče motivovat k zaparkování auta a následnému pohybu po městě veřejnou dopravou. Pro tento účel získal kraj na stavbu evropskou dotaci. Přesunout se kvůli tomu tehdy musela zastávka Rybníček blíže k obchodnímu domu Forum, její maximální vzdálenost od parkoviště se totiž musela vejít do stanovených 200 metrů.

Celkovou myšlenku i cenu parkovacího domu kritizuje již od začátku liberecká opozice včele s Jindřichem Felcmanem ze Zelených. Ten upozorňoval především na levnější možnosti, kterými se dal nedostatek parkovacích míst u úřadu vyřešit. Původně parkovali úředníci na vedlejší betonové ploše, kam se vešlo 138 aut.

Opozice: Šlo o dotační podvod

„Oprava parkovacího domu jen symbolizuje celou řadu lží místních politiků, která tento projekt doprovázela. Křivá podlaha s kalužemi byla dle jejich původních vyjádření zcela v pořádku, teď se bude opravovat. Horší je ale celá existence tohoto parkovacího domu. Politici zde lhali lidem, že se z něj bude přestupovat na tramvaj, přitom bylo od začátku jasné, že šlo jen o dotační podvod,“ je přesvědčený Felcman.

„Ve stejné době dokončilo stavbu parkovacího domu u stadionu i město Mladá Boleslav. Otevíral se v červnu 2023. Má kapacitu 318 míst a náklady byly 120 milionů korun. Jedno parkovací místo zde tak vyšlo skoro na třetinu,“ srovnal projekty již dříve opoziční zastupitel.

Práce na opravách parkovacího domu budou rozdělené do dvou etap. Během první nebudou moci řidiči vjet do 8. až 12. podlaží, ve druhé pak do 1. až 7. podlaží. S úpravami domu se nakonec začne až v první polovině července.

„Hlavním důvodem je především to, že v prvních týdnech prázdnin bývá jeho kapacita méně vytížená a zásah nebude tak výrazný. Zároveň je nutné opravy pečlivě technicky připravit, aby se uskutečnily co nejefektivněji,“ objasňuje mluvčí kraje.

Během první etapy prací bude řidičům k dispozici celkem 134 parkovacích míst v 1. až 7. patře. Vjezd bude možný z Náchodské i Švédské ulice. V další fázi zůstane otevřená pouze horní část domu s celkovou kapacitou 110 míst, v tomto případě se bude vjíždět pouze z Náchodské.