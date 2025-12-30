Konec bloudění u nemocnice. Řidičům v Liberci uleví nový parkovací dům

  12:18
Bezmála 330 automobilů pojme nově otevřený parkovací dům u liberecké nemocnice. Hodina stání vyjde přes den na 60 korun, v noci na 10 korun. O víkendu zaparkují řidiči levněji. Kvůli prováděným stavebním pracím musejí pacienti do nemocnice zatím oklikou přes Jabloneckou nebo Husovu ulici.

Aktuálně je vjezd do parkovacího domu možný pouze z Jablonecké ulice. I ta se však v příštím roce zavře kvůli rekonstrukci vodovodu. „Alternativní řešení přinese Kristiánova ulice, až bude dokončená,“ poznamenal mluvčí Krajské nemocnice Liberec Václav Řičář.

Do suterénu se přesune energocentrum z areálu nemocnice, v ostatních podlažích se bude parkovat. Převažují místa pro osobní automobily, devět je pro motorky. Část míst na každém podlaží je vyhrazena invalidům a část rodičům s dětmi.

Do nového parkovacího domu v areálu liberecké nemocnice se vejde 329 automobilů a devět motocyklů.
„Jsme v testovacím provozu, proto není možné využívat kompletní kapacitu parkování, ale je to kompromis, který rádi podstupujeme, protože parkovací kapacita v bezprostředním okolí nemocnice chybí,“ dodal Řičář.

V nejvyšším podlaží se nachází nabíjecí stanice elektromobilů pro potřeby nemocnice, prostory pro veřejnou nabíjecí stanici jsou připravené. „Snažíme se sehnat někoho, kdo by to provozoval,“ sdělil hlavní inženýr stavby Petr Šmakal.

Podle ředitele nemocnice Richarda Lukáše slouží parkovací dům nyní hlavně místním a návštěvníkům Liberce. Užší součástí nemocnice se stane až po dokončení Centra urgentní medicíny.

„V květnu 2028, kdy už bude dostupný urgentní příjem, jej bude možné považovat za parkovací dům nemocnice – po osm hodin denně. Všechny ostatní hodiny bude sloužit samozřejmě opět občanům města a návštěvníkům centra,“ dodal.

