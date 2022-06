Cena za parkovací dům roste, Liberecký kraj počítá s téměř 300 miliony

Současný projekt zahrnuje také úpravu okolí krajské budovy. Za poslední navýšení ceny může podle vedení kraje situace na stavebním trhu, kdy kvůli válce na Ukrajině vzrostla cena materiálů i prací.

Opozice z řad městských zastupitelů projekt kritizuje, podle nich je předražený a cena za jedno parkovací místo astronomická.

„Projekt není možné zastavit, protože podoba okolí krajského úřadu je neudržitelná,“ vyjádřil se hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Kraj musel veřejnou zakázku na stavbu domu na začátku letošního dubna zrušit, protože žádná z přihlášených firem nebyla schopna splnit podmínky smlouvy.

Krajské zastupitelstvo odsouhlasilo nové výběrové řízení s 15procentním navýšením předpokládané hodnoty zakázky. „Celková nabídková cena nesmí překročit limit 236 milionů korun,“ sdělil náměstek hejtmana pro ekonomiku Zbyněk Miklík (Piráti).

„My jsme přepočítali rozpočet stavby podle platného ceníku stavebních prací. A to jsme ještě navýšili o dalších patnáct procent jako rezervu,“ vysvětlil Miklík.„Výše desetiprocentního spolufinancování způsobilých výdajů a výše dotace se nemění,“ dodal náměstek.

Kraj získal na parkovací dům dotaci

Na projekt parkovacího domu kraj získal dotaci ve výši téměř 80 milionů korun, na které je vázaný termín dokončení stavby do konce příštího roku. V novém výběrovém řízení přesto nebude rychlost výstavby hodnoticím kritériem. Podle Miklíka by ale termín neměl být problém. „Předpokládáme, že výstavba bude trvat zhruba jeden rok,“ poznamenal.

Podle náměstka se stavbu podaří vysoutěžit za tři až čtyři měsíce. Stavět by se mělo i přes zimu. Parkovací dům má nabízet celkem 244 stání, z toho bude pro úřad vyčleněno 110 míst, 34 míst bude pronajato a 100 jich bude k dispozici veřejnosti.

Nyní je u budovy krajského úřadu 138 parkovacích stání, z toho ani jedno pro veřejnost. Samotný parkovací dům by měl podle Půty stát asi tři čtvrtiny z celkem odhadovaných nákladů. Zbytek peněz půjde na úpravu zeleně, instalaci retenční nádrže, inženýrské sítě nebo vybudování schodiště.

Projekt od počátku kritizuje především opozice z řad městských zastupitelů, kterým se zdá cena neúměrně vysoká. „A to se ještě ani nekoplo do země. Jedno parkovací místo vychází na neuvěřitelný jeden milion korun,“ vyjádřil se například městský zastupitel Ondřej Petrovský (ZpL).

Podle dalšího městského zastupitele Jaromíra Baxy (LOL) bude další parkovací dům generovat další auta v dolním centru města. „Měla by se spíše zkvalitnit veřejná doprava ve městě,“ upozornil Baxa už dříve.

Parkovací dům je součástí projektu na celkovou revitalizaci okolí krajského úřadu, na který by měla navázat druhá etapa. Během ní by postupně měla vzniknout na obou stranách řeky Nisy náplavka a úpravou by měl projít i přilehlý parčík.

„Parkovací dům a s ním související rekultivace okolí sídla krajského úřadu zásadně změní stav této části Liberce, který nyní nelze označit za ideální nebo reprezentativní,“ vyjádřil se hejtman.