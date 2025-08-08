Poničené pomníky, rozházené odpadky. Vandalové zpustošili místo zvané Mrtvolky

Několik soch a pomníků poničili neznámí vandalové v Zahradě vzpomínek v Liberci. Krom toho zde rozlomili také lavičku, rozbili elektrický sloupek i vodní pítko a po parku rozházeli odpadky. Pachatele nyní hledá policie, způsobené škody město odhaduje na 150 až 200 tisíc korun.
Několik soch a pomníků poničili neznámí vandalové v Zahradě vzpomínek v Liberci. Krom toho zde rozlomili také lavičku, rozbili elektrický sloupek i vodní pítko a po parku rozházeli odpadky. (8. srpna 2025)

K události došlo ve středu 6. srpna večer v Zahradě vzpomínek, kterou zná mnoho místní spíše pod názvem park „Mrtvolky“. Lokalita se nachází mezi ulicemi Ruská, Ruprechtická a Budyšínská u libereckého bazénu.

„Došlo zřejmě k nenávratnému poškození, či spíše likvidaci sochy Medvídka. Z válečného hrobu Obersta Luise von Freihold i pomníku války 1866 byly ulomeny kříže, jedna lavička byla poškozena a jiná byla zcela rozlámána. Rozbita byla také pamětní deska obětem válek na centrálním kříži,“ vyjmenovala největší škody mluvčí Liberce Jana Kodymová.

Vedle toho vandalové poničili také elektrosloupek určený k napájení při produkcích a společenských akcích, které se zde konají. Dále zničili vodní pítko, dlažbu, záhony s keři i dalšími rostlinami a ze soch sv. Petra a Pavla ulomili svatozáře, jež se našly pohozené o několik metrů vedle v parku. V neposlední řadě rozházeli po parku odpadky z košů.

Po vinících nyní pátrá Policie České republiky. „V případě ztotožnění viníků na nich bude město vymáhat vzniklou škodu a bude požadovat omluvu. Předběžně odhadnutá částka za opravu všech poničených věcí se pohybuje mezi 150 až 200 tisíci korunami,“ vyčíslila mluvčí s tím, že takové chování nemá ve slušné a vyspělé společnosti podle vedení města místo.

„Požádali jsme Městskou policii Liberec, aby v této lokalitě navýšila dohled, případně umístila kameru a dále uvažujeme i o opětovném zamykání místa v nočních hodinách,“ předeslala.

Pod parkem našli až 200 let staré kostry, německé hroby asi jen zahrnul bagr

Původně zanedbané území parku se snaží město už od roku 2011 pravidelně kultivovat. Došlo zde například k úpravě trávníků, výsadbám dřevin a květin, položení atypické dlažby nebo instalaci pítka a mobiliáře.

S postupem času se restaurace dočkaly zdejší sochy apoštolů Petra a Pavla. Obnovil se také pomník z prusko-rakouské války nebo zdejší válečné hroby. Naposledy nechal magistrát obnovit pod dohledem památkářů také část obvodové zdi parku.

