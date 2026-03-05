Majitelka opeřence zavolala hasiče do Dolního Kokonína ve čtvrtek kolem poledne. Uvedla, že jí vzácný papoušek kakadu alba ulétl na vysoký strom a usadil se na větvi ve zhruba čtyřmetrové výšce.
„Po příjezdu na místo jablonečtí hasiči zjistili, že opeřenec se uvelebil v koruně stromu, kde nehnutě seděl, jako kdyby vyčkával na činnost hasičů,“ říká mluvčí hasičů Jaroslava Benešová.
Dospělá samice papouška jménem Julie byla ochočená, což výrazně usnadnilo i její záchranu.
„Zasahující hasiči na místě ustavili výškovou techniku – automobilový žebřík AZ 40 z centrální hasičské stanice v Jablonci nad Nisou. Jeden ze zasahujících následně z koše provedl bezpečný odchyt ptáka,“ pokračuje Benešová.
Hasič dle pokynů paní majitelky ve výšce natáhl paži směrem k papouškovi a ten přešel z větve na jeho ruku.
„Poté se spolu přemístili dolů na zem, kde hasiči zvíře předali šťastné paní majitelce. Ta popsala, že ochočený kakadu ulétl při běžném venčení na zahradě pravděpodobně proto, že přišel do kontaktu s ostrým slunečním světlem, lekl se a dezorientovaný se rozlétl do výšin,“ dodává Benešová s tím, že odchytová akce trvala jen několik málo minut.