„Ministerstvo se zejména neztotožnilo s námitkou, že veřejný zájem na výstavbě supermarketu převažuje nad ochranou přírody při udělení výjimky ze zákona. Důvodem je to, že na místě se vyskytují ohrožené a zvláště chráněné druhy, chráněné jak podle českého, tak podle evropského práva,“ uvedla mluvčí MŽP Veronika Krejčí.
Agentura ochrany přírody a krajiny, která původně o udělení výjimky rozhodovala, už dříve své zamítavé stanovisko zdůvodnila tím, že v místě plánované prodejny potravin se vyskytují dva ohrožené druhy čmeláka, zlatohlávek tmavý a silně ohrožený slepýš křehký.
|
Prodejna není víc než příroda, nesouhlasí ochránci se stavbou Normy u Panské skály
Panská skála, lidově nazývaná Varhany, je nejnavštěvovanějším geologickým útvarem v Čechách, dobře známým i geologům v zahraničí. Jde o vulkanický čedičový útvar, který vyčnívá z náhorní plošiny mezi Kamenickým Šenovem a Práchní. Z vrcholu skály je výhled na Kamenický Šenov, Českou Kamenici, České Švýcarsko a hřeben Lužických hor.
Malebnou scenerii využili v minulosti i filmaři v pohádce Pyšná princezna, filmu Hodinářský učeň nebo při natáčení francouzského filmu o kouzelníkovi Merlinovi.
Norma by byla nižší a méně barevná
Výstavbu supermarketu v blízkosti Panské skály plánovala společnost Norma. Petici proti jejímu záměru loni v létě podepsalo přes dva tisíce lidí. Výstavbu poté, loni v září, ve čtyřtisícovém městě obhajoval na veřejném projednání zástupce Normy Michal Schwarzkopf.
Tvrdil, že na výhled z Panské skály bude mít prodejna malý vliv. Podle něj má standardní prodejna Normy na výšku deset metrů, tato měla mít méně než osm metrů, a výškově by tak byla na úrovni okolních rodinných domů.
Oproti standardizovaným prodejnám by byla i méně barevně výrazná, s převládající šedou barvou. Navíc by nebyla nejbližší stavbou k Panské skále. Vzdálená od ní by byla 360 metrů, o něco blíže jsou dva rodinné domy.