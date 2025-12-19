U Panské skály supermarket nevyroste, ministerstvo chce chránit přírodu

Na dohled národní přírodní památky Panská skála v Kamenickém Šenově na Českolipsku nelze postavit supermarket. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) v odvolacím řízení potvrdilo zamítnutí výjimky z ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, která je pro povolení stavby nezbytná.
„Ministerstvo se zejména neztotožnilo s námitkou, že veřejný zájem na výstavbě supermarketu převažuje nad ochranou přírody při udělení výjimky ze zákona. Důvodem je to, že na místě se vyskytují ohrožené a zvláště chráněné druhy, chráněné jak podle českého, tak podle evropského práva,“ uvedla mluvčí MŽP Veronika Krejčí.

Agentura ochrany přírody a krajiny, která původně o udělení výjimky rozhodovala, už dříve své zamítavé stanovisko zdůvodnila tím, že v místě plánované prodejny potravin se vyskytují dva ohrožené druhy čmeláka, zlatohlávek tmavý a silně ohrožený slepýš křehký.

Panská skála, lidově nazývaná Varhany, je nejnavštěvovanějším geologickým útvarem v Čechách, dobře známým i geologům v zahraničí. Jde o vulkanický čedičový útvar, který vyčnívá z náhorní plošiny mezi Kamenickým Šenovem a Práchní. Z vrcholu skály je výhled na Kamenický Šenov, Českou Kamenici, České Švýcarsko a hřeben Lužických hor.

Malebnou scenerii využili v minulosti i filmaři v pohádce Pyšná princezna, filmu Hodinářský učeň nebo při natáčení francouzského filmu o kouzelníkovi Merlinovi.

Norma by byla nižší a méně barevná

Výstavbu supermarketu v blízkosti Panské skály plánovala společnost Norma. Petici proti jejímu záměru loni v létě podepsalo přes dva tisíce lidí. Výstavbu poté, loni v září, ve čtyřtisícovém městě obhajoval na veřejném projednání zástupce Normy Michal Schwarzkopf.

Tvrdil, že na výhled z Panské skály bude mít prodejna malý vliv. Podle něj má standardní prodejna Normy na výšku deset metrů, tato měla mít méně než osm metrů, a výškově by tak byla na úrovni okolních rodinných domů.

Oproti standardizovaným prodejnám by byla i méně barevně výrazná, s převládající šedou barvou. Navíc by nebyla nejbližší stavbou k Panské skále. Vzdálená od ní by byla 360 metrů, o něco blíže jsou dva rodinné domy.

