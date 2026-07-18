Kostel, klášter i bazilika. Kraj investuje do oprav památek téměř dva miliony

Při nedávné obnově interiéru baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy v Jablonném nedošlo na restaurování oltáře svaté Anny. Nyní na jeho obnovu získali dominikáni dotaci šest set tisíc korun, která pokryje přes polovinu nákladů.
Půlmilionová dotace bude dále směřovat do Jenišovic na Jablonecku do pozdně barokního areálu, který je dominantou obce a aktuálně prochází třetí etapou výměny střechy.
„Dotace z krajského rozpočtu přispěje na obnovu střechy nad presbytářem kostela, což je klíčové pro ochranu celého objektu před povětrnostními vlivy,“ upřesnila Pavla Sýkorová z tiskového oddělení kraje.
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A nejvyšší částku, osm set tisíc korun, upotřebí v areálu bývalého kláštera voršilek v Liberci s neogotickým kostelem, který dnes slouží veřejnosti jako zdravotnické zařízení. Kvůli dožilé střeše do budovy zatéká.
„Pražská společnost ERE TWO zahájí třetí etapu opravy střechy, která zajistí bezpečný provoz polikliniky i ochranu památkově chráněné stavby,“ uzavřela Pavla Sýkorová.