Sobotní koncert slovenské kapely Team vrcholil a na řadu měl přijít největší hit Reklama na ticho. Vymezený čas na hraní už vypršel, přesto se frontman Paľo Habera z pódia obrátil na pořadatele, zda mu umožní ještě zahrát přídavek. Ti mu však jasně naznačili, že to nepůjde.

Habera se proto rozloučil s publikem a i s celou kapelou odešel ze scény. Fanoušci věřili, že odchází jen na oko, ale když se místo muzikantů na pódiu objevili moderátoři, začalo obecenstvo pískat a bučet. Sociální sítě festivalu poté zaplavily rozhořčené reakce.

„Neuvěřitelná stupidita pořadatelů. Místo keců mohl Habera zazpívat poslední song a byla by to super půlnoční tečka.Takto ho „zařízli“ jak na vesnické tancovačce,“ popsal své dojmy Marty B.

„Pořadatelé si můžou poklepat na rameno, jak to krásně ukončili. Klobouček. Místo řečí moderátorů mohla zaznít poslední konečná písnička, na kterou všichni čekali včetně Habery. Chudák se nemohl ani rozloučit… Větší stupiditu jsem nezažila. Chápu, že čas je daný, ale čtyři minuty nikoho nikdy nezabily. A toto je akce pro lidi, přece,“ myslí si Blanka Š.

Pořadatelé si uvědomují, že konec vystoupení vyvolal silné emoce. „Paľo byl jediný interpret, kterému jsme dali navíc extra čas, a to rovnou na dvě písničky. Kvůli tomu jsme museli posouvat i dvě další kapely. Více už ale přidat nešlo, protože by vznikl časový skluz, který si na festivalu nemůžeme dovolit,“ uvedli pořadatelé na Facebooku.

V prohlášení dále stojí, že festivalový harmonogram je nastaven velmi přesně. A to nejen kvůli kapelám, které ten samý den často hrají i na jiných akcích, ale také kvůli fanouškům, protože by kvůli zpoždění mohli přijít o svůj oblíbený koncert nebo zážitek.

„Po koncertě jsme šli ihned za Paľem, abychom si vše ujasnili – a byl úplně v pohodě. Říkal, že se nechal strhnout atmosférou, protože ho to tak moc bavilo, že vůbec nesledoval čas a myslel si navíc, že hrají jako poslední, tak si to prostě užíval,“ podotýkají pořadatelé.

Habera slibuje, že si příště dá pozor

Jejich slova Habera exkluzivně pro iDNES.cz potvrdil. „Je to jednoduché a netřeba z toho určitě vinit pořadatele festivalu. Team na festivalech až tak často nehraje, a proto nemáme tak velké zkušenosti, jak to vlastně funguje. A to tak, že když dostanete k dispozici nějaký čas, tak ho musíte dodržet,“ vysvětluje Habera.

„No a pro toto vystoupení jsme měli přesný čas 70 minut. Já jsem si myslel, že se nic nestane, když jsme to trochu natáhli. Už tak jsme měli za sebou 73 minut. Ale takto to nefunguje a v určitou dobu už zase začíná jiný interpret na jiném pódiu a též má na svoje vystoupení svůj čas. Takže příště si musím normálně vypočítat společný čas plánovaných písniček. Pořádek musí být a pořadatel Benátské za to nemůže. Ještě jednou sorry a těšíme se na naše fanoušky někdy v budoucnu i s tou Reklamou,“ dodal populární zpěvák.