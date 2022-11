Palác po Skloexportu je znovu k mání, Liberec ani kraj nemá zájem

Liberecký kraj, který o čtyřpatrovou administrativní budovu naproti hlavnímu nádraží projevil zájem letos na jaře v souvislosti s uprchlickou krizí, se zřejmě do aukce nepřihlásí.

„Zatím o tom nepřemýšlíme,“ potvrdil hejtman Libereckého kraje Martin Půta (SLK) už před časem.

Pro stát by podle něj bylo výhodnější, kdyby do něj sestěhoval své instituce, které sídlí v Liberci. Hejtman připomněl, že v pronájmu v soukromém objektu je například Finanční úřad ČR.

Kraj začal s Úřadem pro zastupování ve věcech majetkových (ÚZSVM) jednat o bezplatné výpůjčce s následnou možností daru budovy letos na jaře, poté, co vypukla válka na Ukrajině.

Chtěl zde narychlo vybudovat byty pro uprchlíky z Ukrajiny. Se státem, respektive ÚZSVM, se však kraji nepodařilo najít společnou řeč. V budově mohlo najít ubytování až čtyři sta běženců.

I zadarmo drahý

Ještě dříve než kraj však o objekt usilovalo město Liberec. Ani radnici se s úřadem nepodařilo koupi vyjednat. Městským zastupitelům se nepozdávala částka 67 milionů, za kterou byl úřad ochotný objekt prodat. Tedy ještě o více než deset milionů nižší, než jaká je minimální vyvolávací cena.

„I zadarmo by to bylo drahé. Jedině, že by nám k tomu stát přidal půl miliardy na rekonstrukci,“ vyjádřil se letos v únoru tehdejší radní a současný náměstek pro majetkovou správu Petr Židek (ODS).

Není proto překvapením, že ani Liberec se do aukce nepřihlásí. Potvrdil to náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti Adam Lenert (ANO).

„Město není momentálně v takové finanční kondici, aby si mohlo dovolit objekt koupit. Máme jiné priority,“ vysvětlil náměstek. „Byli bychom ale rádi, kdyby jej koupil někdo, kdo by jej poskytl veřejným službám,“ dodal.

Podle primátora Liberce Jaroslava Zámečníka by město momentálně nemělo ani na investice, které budova potřebuje.

Aukce potrvá den

ÚZSVM vyhlásil výběrové řízení s elektronickou aukcí budovy bývalého Skloexportu v Liberci na stránkách www.nabidkamajetku.cz. Minimální cena je konkrétně 79 070 900 korun.

Elektronická aukce objektu začne 15. listopadu v 10 hodin a potrvá do 16. listopadu do 10 hodin. „Před začátkem aukce, tedy do 14. listopadu do půlnoci, musí zájemci složit kauci ve výši 8 milionů korun,“ uvedla mluvčí úřadu Michaela Tesařová. Termín prohlídek budovy pro zájemce je naplánován na 8. listopadu.

Čtyřpatrová administrativní budova, která byla dříve ve vlastnictví společnosti Skloexport, byla postavena v roce 1932 na rohu ulic Žitavská a tř. 1. máje. ÚZSVM budovu převzal od Generálního finančního ředitelství v květnu roku 2020.

„Pro ÚZSVM je budova bývalého Skloexportu nepotřebná, a proto pro ni v souladu se zákonem hledá nového vlastníka,“ dodala Tesařová.