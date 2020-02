„Jednu dospělou a jednu nezletilou osobu jsme převezli do Jablonce a zbylé dva do Liberce na ARO, kde je hyperbarická komora, když by bylo potřeba,“ dodal Georgiev. Mluvčí policie Dagmar Sochorová řekla, že budou teprve zjišťovat, z jakého spotřebiče plyn unikal.



V Jablonci je to pro záchranáře letos už druhý takový zásah. V polovině ledna se přiotrávilo jedenáct lidí při úniku oxidu uhelnatého z plynového kotle v restauraci v Rýnovicích, osm z nich muselo být tehdy hospitalizováno.