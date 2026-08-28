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Velká sláva se odkládá. Déšť spláchl knihovnu v Turnově, otevření musí počkat

Matěj Klimša
  13:06
Knihovnu v Turnově ještě před jejím otevřením vytopil déšť.

Knihovnu v Turnově ještě před jejím otevřením vytopil déšť. | foto: Město Turnov

Knihovnu v Turnově ještě před jejím otevřením vytopil déšť.
Knihovnu v Turnově ještě před jejím otevřením vytopil déšť.
Knihovnu v Turnově ještě před jejím otevřením vytopil déšť.
Knihovnu v Turnově ještě před jejím otevřením vytopil déšť.
34 fotografií
Nová budova turnovské knihovny se měla veřejnosti otevřít prvního září. Novostavbu ale na poslední chvíli poškodil přívalový déšť, který Turnov zasáhl v noci na sobotu 22. srpna. Kvůli nutným opravám se tak otevření odkládá.

„Na střeše novostavby knihovny zřejmě došlo k ucpání odvodňovacího systému. Voda následně pronikla celou výškou budovy, až do spodní části objektu, včetně dětského oddělení,“ popsala turnovská mluvčí Marcela Jandová. Voda poškodila stěny, část nového nábytku i počítačového systému.

„Bohužel, voda rovněž zasáhla významné množství knih z knižního fondu. V současné době probíhá vysoušení prostor, inventarizace škod, rozbíhají se práce na odstranění závad na budově,“ dodala mluvčí. Přibližně 36 tisíc svazků stěhovali do budovy zaměstnanci, i s pomocí veřejnosti, během letních prázdnin.

Knihovnu v Turnově ještě před jejím otevřením vytopil déšť.
Knihovnu v Turnově ještě před jejím otevřením vytopil déšť.
Knihovnu v Turnově ještě před jejím otevřením vytopil déšť.
Knihovnu v Turnově ještě před jejím otevřením vytopil déšť.
34 fotografií

Nová budova pro knihovnu Antonína Marka se měla původně otevřít už prvního září, zúčastnit se měl také kmotr nové knihovny a spisovatel Jaroslav Rudiš. Nový termín zatím město neoznámilo, podle starosty Turnova Tomáše Hockeho to ale bude nejpozději na konci září.

„Je nám velmi líto, že se na otevření nové knihovny bude muset ještě chvíli počkat. Uděláme vše pro to, aby mohla být budova bezpečně a v plném rozsahu uvedena do provozu co nejdříve,“ nastínil.

Velká stavba v malém městě: nová knihovna v Turnově připomíná nedaleké skalní soutěsky

Prvního září tak turnovští zastupitelé otevřou pouze nové dětské hřiště pro nejmenší v parku u letního kina, které vyšlo na necelých pět milionů korun. Středisko volného času Žlutá ponorka tam zároveň připraví stanoviště Kroužkobraní, kde si děti budou moct vybrat z nabídky volnočasových aktivit pro nový školní rok.

Skálova ulice bude kvůli programu od 13 do 17 hodin neprůjezdná. „Uzavřena pro dopravu bude od ZŠ Skálova po halu TJ Turnov, ve zbývajících úsecích bude přechodně zaveden obousměrný provoz. Pohyb aut totiž nahradí pohyb dětí mezi interaktivními stanovišti,“ objasnila Jandová.

Minimum rovných stěn

Výstavba nové knihovny si vyžádala více než 111 milionů korun včetně daně, z toho 68 milionů pokryla dotace. Budova by měla lidem připomínat prvky z Českého ráje. Rovných stěn je v ní minimum.

„Nejdůležitější je dlouhá prosklená část, která má evokovat soutěsku, třeba Myší díru na Hruboskalsku. Když tam vstoupíte, tak budete obklopeni skálou a především knihami. Proto se tomu říká knihovna ve skalách,“ objasnil před časem ředitel turnovské knihovny Jaroslav Kříž.

Dalším prvkem, který návštěvníky upoutá, jsou okna. Každé je totiž jinak velké a ve stěnách jsou rozmístěná nepravidelně. Největší okno pak čtenáři najdou v suterénu.

„Mají znázorňovat otvory v pískovci, které jsou taky vždy rozdílné. Venkovní čítárna na střeše má pak evokovat vyhlídku, je tam i borovice, což je další symbol Českého ráje,“ pokračoval ředitel.

Je to hnusné, vůbec se to sem nehodí, kritizují lidé stavbu knihovny v Turnově

Budova má tři nadzemní a jedno podzemní patro. Prostor na čtení se zvětší zhruba o třetinu, každé patro pak bude mít vlastní speciální čítárny, jako třeba regionální studovnu Českého ráje, která se nachází ve třetím patře. Kromě toho patro lidem nabízí i výhled na centrum města.

Třeba k novému hřišti se lidé budou moct dostat i skrze knihovnu. Budova totiž Skálovu ulici s městským parkem propojí. „Knihovna je průchozí z obou stran a kolem ní povede chodníček. Zmizí ploty a tak trochu se tím park i rozšíří,“ uzavřel ředitel Kříž.

23. března 2026
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