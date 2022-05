Slovák se bál poplatku za výjezd, žena s otevřenou zlomeninou pomalu umírala

Pětapadesátiletý Slovák sdílel se svojí krajankou jednu domácnost na Českolipsku.

„Zatímco on pracoval a měl pravidelný finanční příjem, ona, žena středního věku, nebyla v Česku nikde zaměstnaná a neměla u nás sjednané zdravotní pojištění. Potom, co jí nabídl bydlení, se starala o domácnost a on zase zajišťoval to, aby na její chod měli peníze,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.

Soužití fungovalo do doby, než letos v únoru žena doma nešťastně upadla a při tom utrpěla otevřenou zlomeninu krčku ramene.

„Ačkoliv se jednalo o velmi bolestivé zranění, ze kterého jí trčely ven kosti, lékaře nekontaktovala a neudělal to ani její spolubydlící, kterému zhruba tři týdny před očima chřadla,“ přiblížila Baláková.

Žena přestala jíst a pít

Rána na rameni jí začala bez lékařské péče hnisat a ona rychle slábla. V posledních dnech už nic nejedla a ani nepila a nebyla schopná chodit nebo jen vstát z postele.

„Muž ji léčil podáváním léků na bolest a ránu jí dezinfikoval peroxidem. Živou ji naposledy viděl 16. března před odchodem na noční směnu do práce. Když se následující ráno vrátil z práce domů, už nežila,“ zmínila mluvčí. Teprve potom muž kontaktoval tísňovou linku 112.

„Dříve to neudělal prý proto, že jeho spolubydlící neměla v Česku zdravotní pojištění a on se bál toho, že by musel výjezd zdravotnické záchranné služby platit za ni. V důsledku neposkytnuté odborné pomoci se u ženy rozvinul septický šok, který v souvislosti s dalšími nepříznivými faktory bohužel vedl k její smrti,“ upřesnila Baláková.

Podle mluvčího krajských záchranářů Michaela Georgieva by muž neplatil výjezd, pokud žena byla pojištěná na Slovensku nebo v jiné zemi Evropské unie. „Výjezd by se zaplatil z pojištění v její zemi,“ vysvětil Georgiev.

Pokud však pojištění neměla, musela by ona nebo její partner výjezd skutečně zaplatit. Cena se podle Georgieva pohybuje v řádu jednotek tisíc. „Je to podle léčby, která je na místě, podle počtu ujetých kilometrů. Nebo podle toho, zda je na místě jen záchranář, nebo i lékař,“ doplnil Georgiev. Zda žena byla pojištěná jinde, policie neuvedla. Muži nyní hrozí za neposkytnutí pomoci dva roky ve vězení.