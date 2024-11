Šaldovo divadlo nastudovalo Otce, hra o stárnutí bodovala i na Oscarech

Titulní postavy osmdesátiletého otce se ujal Václav Helšus, kterému je o tři roky méně. Právě stárnutí a odpovědnost dětí za bezmocné rodiče přibližuje inscenace, jejímž autorem je úspěšný dramatik a prozaik Florian Zeller.

„Jeho divadelní hry provází mimořádný zájem diváků i odborné kritiky,“ říká dramaturgyně představení Lenka Chválová.

Hra Otec slavila v roce 2014 obří úspěch na londýnském West Endu a sklidila rekordní řadu cen a vítězství v diváckých anketách. O dva roky později byla stejně nadšeně přijata v New Yorku. Hra se následně dočkala filmového zpracování.

Anthony Hopkins se za Otce dočkal Oscara za nejlepší herecký výkon v hlavní roli a jako třiaosmdesátiletý se stal současně nejstarším držitelem této ceny. Sošku si odnesl i Florian Zeller, a to za nejlepší scénář.

Vzpomínka na bramborovou kaši

Režisérem liberecké inscenace je Petr Palouš, který s Václavem Helšusem spolupracuje už od osmdesátých let. Hra Otec patří mezi ty, které pro Helšuse znamenají naučit se obrovské množství textu. Jaká je jeho tajná metoda na procvičování paměti?

„Chodit do divadla. To pomáhá nejvíc!“ přibližuje doyen souboru, který by některé vzpomínky z hlavy nejradši vymazal.

„Vždycky, když vidím na stole bramborovou kaši, tak si vzpomenu, jak jsem takhle jednou při nedělním obědě, ke kterému byla bramborová kaše, prohlásil „v družině dělaj lepší“ a maminka pak tři dny plakala a starší brácha mi to pořád připomínal. Jak já bych se toho tak rád zbavil, ale zrovna to se mi zapomenout nedaří,“ směje se Helšus.

V Otci se dále představí Markéta Tallerová jako Anna, Zdeněk Kupka jako Pierre či Kateřina Kornhäuserová v roli Laury.