Agresivní osel byl nevyužitelný k rozmnožování, zaskočit musel samec z Liberce

  8:18
Hřebec osla somálského v Safari Parku Dvůr Králové nad Labem byl příliš agresivní, liberečtí chovatelé proto vypomohli východočeským kolegům a narychlo jim zapůjčili svého chovného samce Rehaniho. V Safari Parku stráví zhruba měsíc a s nástupem podzimu se vrátí zpět pod Ještěd.

Liberecký chovný samec osla somálského zůstane ve Dvoře Králové zhruba měsíc. | foto: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové

„V Liberci se chovné klisny zdají být březí, proto je možné v rámci blízké spolupráce dočasně přesunout Rehaniho do Dvora Králové. Tam, poté, co se jejich agresivní hřebec ukázal být chovatelsky nevyužitelný, stojí tři klisny s potenciálem pomoci stagnující populaci v lidské péči,“ upřesnil liberecký zoolog Luboš Melichar.

„Osly somálské je v Safari Parku ideální spojovat v obrovském letním výběhu. Protože bylo vše třeba stihnout ještě v letním režimu, který skončí na konci září a osli se přesunou na zimoviště, s kolegy z Liberce i s koordinátorem chovu jsme tedy dohodli toto rychlé a pro evropský chov potenciálně významné řešení. Spojení proběhlo bez větších komplikací a doufáme, že liberecký hřebec tu svou krátkou misi úspěšně naplní,“ doplnil zoolog Luděk Čulík ze Safari Parku Dvůr Králové.

Klíčovou roli v záchraně oslů somálských sehrávají zoologické zahrady, které se snaží zajistit stabilní záložní populaci. V posledních letech však počty oslů somálských v lidské péči nedosahují potřebné úrovně.

„Takovéto transfery zvířat mezi zoologickými zahradami jsou pro záchranu druhu naprosto zásadní. Jen díky nim dokážeme udržovat genetickou pestrost a zajistit, aby populace v lidské péči byla dostatečně silná a životaschopná,“ doplnil Melichar.

Osel somálský

Patří k nejohroženějším druhům kopytníků na světě. Čísla mluví jasně: chová je 38 evropských zoologických zahrad, ve kterých žije pouhých 141 oslů somálských. Ve volné přírodě jich je přibližně 200 až 400, a jsou tak na pokraji vyhynutí. Liberecká zoo je do jeho chovu zapojená již od roku 1991, a nyní proto půjčila geneticky cenného samce do Dvora Králové za účelem dalšího rozmnožení a rozšíření populace tohoto vymírajícího druhu.

Liberecký chovný samec osla somálského zůstane ve Dvoře Králové zhruba měsíc.

