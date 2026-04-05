‚Zlatý plešoun‘ ve věži. Držitel Oscara natáhl unikátní hodiny v Jilemnici

Talankin dorazil do Jilemnice v sobotu na promítání snímku Pan Nikdo proti Putinovi ve zdejším Kině 70. Při této příležitosti navštívil i radniční věž, kde pomocí kliky natáhl zdejší hodiny.
„Naštěstí nebylo tak těžké ho přemluvit, protože Klub příležitostných natahovačů radničních hodin je už celkem obšírný. Všichni jsou moc rádi, protože ty naše hodiny jsou skutečně unikátem,“ přiblížil starosta města David Hlaváč.
Hodiny na věži jilemnické radnice v sobě skrývají unikát světového významu. Jde o nejčastěji bijící ručně natahované věžní hodiny v Česku.
Specifických vlastností mají hodiny hned několik. Odbíjejí každou čtvrthodinu a zvuk každého jejich úderu se nese po celém městě. Během dne se tak ozve celkem tisíc dvacet úderů, což je nevídaný rekord.
Bijí nejčastěji. Hodiny z Jilemnice usilují o zápis do Guinnessovy knihy rekordů
Hodiny mají celkem tři cimbály. Nejmenší oznamuje počet čtvrtí, prostřední počet hodin a největší cimbál se ozve vždy pouze při odbíjení celé hodiny.
Společně s Talankinem jsou v Klubu natahovačů například herci Ondřej Vetchý a Ivan Trojan, olympijská medailonistka Tereza Voborníková nebo herečka a zpěvačka Bára Hrzánová.
Oscar v síťovce
Kromě natahování hodin se Talankin zúčastnil i besedy, která následovala po promítání filmu. V obou případech s sebou měl sošku Oscara, přezdívaného ‚Zlatý plešoun‘, za snímek Pan Nikdo proti Putinovi. Tento dánsko-český dokument pojednává o ruské válečné propagandě v tamních školách v době války proti Ukrajině.
Oscara si nepotěžkáte každý den. Pavel se sešel s oceněným dokumentaristou
„Oscara si přinesl v síťovce a během besedy ho nechal kolovat po kině. Každý si na něj mohl sáhnout,“ zmínil starosta, který se před nedávnem pokusil unikátní hodiny zapsat do Guinnessovy knihy rekordů.
„V den 170. výročí spuštění hodin jsem podal přihlášku jako Nejčastěji odbíjející ručně natahované věžní hodiny. Po dvanácti týdnech mi přišlo vyrozumění, že nás nemůžou zapsat, protože tento rekord nejde překonat. Tak mám za to, že jsme vlastně vyhráli,“ dodal Hlaváč.
2. srpna 2024