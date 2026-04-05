‚Zlatý plešoun‘ ve věži. Držitel Oscara natáhl unikátní hodiny v Jilemnici

Jan Pešek
  15:08
Klub příležitostných natahovačů radničních hodin v Jilemnici má nového člena. Stal se jím čerstvý držitel Oscara a hlavní postava dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi Pavel Talankin. Do radniční věže se podívala i zlatá soška.

Talankin dorazil do Jilemnice v sobotu na promítání snímku Pan Nikdo proti Putinovi ve zdejším Kině 70. Při této příležitosti navštívil i radniční věž, kde pomocí kliky natáhl zdejší hodiny.

„Naštěstí nebylo tak těžké ho přemluvit, protože Klub příležitostných natahovačů radničních hodin je už celkem obšírný. Všichni jsou moc rádi, protože ty naše hodiny jsou skutečně unikátem,“ přiblížil starosta města David Hlaváč.

Pavel Talankin s Oscarem ve věži jilemnické radnice. (4. dubna 2026)
Starosta Jilemnice David Hlaváč (vlevo) a Pavel Talankin s Oscarem ve věži jilemnické radnice. (4. dubna 2026)
Promítání snímku Pan Nikdo proti Putinovi v jilemnickém Kině 70. (4. dubna 2026)
Promítání snímku Pan Nikdo proti Putinovi v jilemnickém Kině 70. (4. dubna 2026)
David Borenstein, Pavel Talankin, Helle Faberová a Alžběta Karásková přebírají Oscara pro nejlepší dokument za film Pan Nikdo proti Putinovi. (15. března 2026)
21 fotografií

Hodiny na věži jilemnické radnice v sobě skrývají unikát světového významu. Jde o nejčastěji bijící ručně natahované věžní hodiny v Česku.

Specifických vlastností mají hodiny hned několik. Odbíjejí každou čtvrthodinu a zvuk každého jejich úderu se nese po celém městě. Během dne se tak ozve celkem tisíc dvacet úderů, což je nevídaný rekord.

Bijí nejčastěji. Hodiny z Jilemnice usilují o zápis do Guinnessovy knihy rekordů

Hodiny mají celkem tři cimbály. Nejmenší oznamuje počet čtvrtí, prostřední počet hodin a největší cimbál se ozve vždy pouze při odbíjení celé hodiny.

Společně s Talankinem jsou v Klubu natahovačů například herci Ondřej Vetchý a Ivan Trojan, olympijská medailonistka Tereza Voborníková nebo herečka a zpěvačka Bára Hrzánová.

Oscar v síťovce

Kromě natahování hodin se Talankin zúčastnil i besedy, která následovala po promítání filmu. V obou případech s sebou měl sošku Oscara, přezdívaného ‚Zlatý plešoun‘, za snímek Pan Nikdo proti Putinovi. Tento dánsko-český dokument pojednává o ruské válečné propagandě v tamních školách v době války proti Ukrajině.

Oscara si nepotěžkáte každý den. Pavel se sešel s oceněným dokumentaristou

„Oscara si přinesl v síťovce a během besedy ho nechal kolovat po kině. Každý si na něj mohl sáhnout,“ zmínil starosta, který se před nedávnem pokusil unikátní hodiny zapsat do Guinnessovy knihy rekordů.

„V den 170. výročí spuštění hodin jsem podal přihlášku jako Nejčastěji odbíjející ručně natahované věžní hodiny. Po dvanácti týdnech mi přišlo vyrozumění, že nás nemůžou zapsat, protože tento rekord nejde překonat. Tak mám za to, že jsme vlastně vyhráli,“ dodal Hlaváč.

2. srpna 2024
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kloboučková je tváří basketu, modeling zhatila mámina lest: Dnes jsem jí vděčná

Premium
Ústí nad Labem, 17. 1. 2026. Basketbalová liga NBL, Sluneta Ústí nad Labem -...

Táta úspěšný hokejista, máma populární modelka. Těžit z jejich jména? Ani náhodou, influencerka a ambasadorka Národní basketbalové ligy mužů Anna Kloboučková chtěla jít – a taky šla – vlastní cestou....

Liberec - K. Vary 0:1P. Hosté jsou poprvé od roku 2009 v semifinále, rozhodl Černoch

Hokejisté Karlových Varů se radují z postupu do semifinále.

Hokejisté Karlových Varů uspěli v urputné bitvě s Libercem. Rozhodující čtvrtfinálový zápas vyhráli na ledě soupeře 1:0 po prodloužení a čeká je extraligové semifinále proti Třinci. V čase 71:40...

Karlovy Vary - Liberec 4:0. Rozhodne až sedmý zápas, zářil navrátilec Beránek

Hráči Karlových Varů slaví gól v šestém čtvrtfinále proti Liberci.

Hokejisté Liberce na ledě Karlových Varů nevyužili mečbol ve čtvrtfinálové sérii. Západočeši totiž triumfovali jednoznačně 4:0, když se dvakrát trefil navrátilec do sestavy Ondřej Beránek a gólman...

Na Semilsku hořel dvoupatrový dům, požár napáchal škody za 18 milionů

Požár dvoupatrové budovy na Benecku na Semilsku. (29. března 2026)

V Benecku na Semilsku hořela v noci na pondělí střecha dvoupatrové budovy. K požáru vyjeli profesionální i dobrovolní hasiči. Dvoupatrový dům připravil oheň o střechu. Nikdo se nezranil, hasiči...

Tetovat lidi ji stresovalo. Teď žena inkoustem zdobí batohy i kabelky

Michaela Vlková tvoří v Jablonném v Podještědí kožené kabelky či batohy s...

Žádné výrobní linky ani sériová produkce. Jen stůl, nástroje, pravá kůže a hodiny trpělivosti. Michaela Vlková tvoří v Jablonném v Podještědí kožené kabelky či batohy GoldieEn Tattoo Leather s...

OBRAZEM: Jako v Japonsku. Turnovskou ulici zbarvily kvetoucí sakury dorůžova

Turnovská ulice zrůžověla.

Nádražní ulice v Turnově opět po roce vábí místní i turisty. Ti se tu zastavují a fotí si kvetoucí sakury, které zbarvily celou ulici dorůžova. Podívaná, která symbolizuje příchod jara, ale trvá jen...

5. dubna 2026  20:16

Na hradě Bezděz skončil středověk, po 762 letech se dočkal klasických toalet

Hrad Bezděz má nové klasické toalety. Splašky z chemických záchodů už nebudou...

Královský hrad Bezděz na Českolipsku se 762 let od založení dočkal klasických toalet. V provozu jsou od čtvrtečního zahájení sezony, nahradily chemické WC. Podle kastelána Kamila Seidla je to pro...

5. dubna 2026  16:55

‚Zlatý plešoun‘ ve věži. Držitel Oscara natáhl unikátní hodiny v Jilemnici

Pavel Talankin s Oscarem ve věži jilemnické radnice. (4. dubna 2026)

Klub příležitostných natahovačů radničních hodin v Jilemnici má nového člena. Stal se jím čerstvý držitel Oscara a hlavní postava dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi Pavel Talankin. Do radniční věže...

5. dubna 2026  15:08

Rozsáhlá oprava liberecké přehrady končí, plavci si ještě počkají

Velká oprava liberecké přehrady začala v létě 2022 a nyní končí. Nádrž začnou...

Do vypuštěné přehrady Harcov v Liberci se po letech vrátí voda. Modernizace za zhruba půl miliardy končí, má ochránit město před povodněmi a proměnit okolí nádrže v atraktivní místo pro volný čas. Na...

5. dubna 2026  8:24

Liberec - Slovácko 2:1, domácí zabrali po čtyřech zápasech, rozhodl krásně Diakité

Liberečtí fotbalisté oslavují gól Raimondse Krollise (vlevo).

Liberečtí fotbalisté zabrali po čtyřech zápasech. A že se nadřeli. V 27. kole Chance ligy zdolali Slovácku 2:1, když nerozhodný stav po hodině hry rozsekl Diakité svým prvním gólem v české lize....

4. dubna 2026  16:24,  aktualizováno  16:55

Zlín - Jablonec 0:3, pod dva góly se podepsal Jawo, poté se trefil Tekijaški

Jablonečtí fotbalisté se radují z gólu.

Jablonečtí fotbalisté zastavili týdny hrůzy. Po třech porážkách za sebou vyhráli. V 27. kole Chance ligy vytrestali nováčka ze Zlína a oplatili mu porážku z podzimu. Na výhře 3:0 se nejvíc podílel...

4. dubna 2026  16:18,  aktualizováno  16:53

Při srážce s náklaďákem na Českolipsku zemřel řidič auta, přejel do protisměru

Řidič fabie přejel mezi obcemi Kokory a Krčmaň do protisměru a srazil se s

Srážku s náklaďákem nepřežil v pátek večer na Českolipsku řidič osobního automobilu. Před nehodou na silnici I/38 u Bezdězu přejel do protisměru. Záchranáři už mu nemohli pomoci, šofér nákladního...

4. dubna 2026  15:58

Diktátorské praktiky a nulová empatie, stěžují si. Jablonecké gymnázium zvažuje i stávku

Premium
Budova Gymnázia U Balvanu, Jablonec nad Nisou. (20. března 2026)

Chaos, diktátorské praktiky a pocit bezmoci. Tak někteří pedagogové popisují poměry na jabloneckém Gymnáziu U Balvanu, kde už téměř dva roky působí nové vedení. Proti zástupci ředitelky vznikla...

4. dubna 2026

Kyberšmejdi cílí na emoce seniorů, pomůže nový projekt Neviditelní

ilustrační snímek

Seniorů na internetu přibývá. S nimi se však na sítě přistěhovali i kyberšmejdi, kteří zranitelnou generaci využívají k peněžním podvodům. Projekt Neviditelní, který se zaměřuje na zviditelňování...

4. dubna 2026

Liberec věří, že mu po pauze pomůžou trávníky. V Jablonci si psychicky odpočinuli

Liberecký útočník Daniel Rus se raduje z gólu do sítě Teplic.

Prvoligoví fotbalisté z kraje věří, že jim dlouhá reprezentační přestávka prospěla. Oba kluby do ní totiž vstupovaly ve špatném rozpoložení po sériích bez výhry a v programu 28. kola se shodně...

4. dubna 2026  10:20

Policie pátrá po uprchlém vězni, utekl z pracoviště ve Stráži pod Ralskem

Policie pátrá po uprchlém třicetiletém vězni Miroslavu Andrlem. Ve věznici ve...

Policie pátrá po uprchlém třicetiletém vězni Miroslavu Andrlem. Ve věznici ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku si odpykával trest za majetkovou kriminalitu. Vězeň utekl v pátek před polednem z...

4. dubna 2026  9:27

Tři litry krve s kakaem. V České Lípě skončil na kříži Ježíš z porodnice

V České Lípě si připomněli poslední dny Ježíše Krista. Toho už po deváté...

Jidášovu zradu, Pilátův ortel, ale především bičování a ukřižování Ježíše Krista si na Velký pátek připomněli v České Lípě. Už po devatenácté nastudovali místní ochotníci pašijové hry, které na...

3. dubna 2026  20:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.