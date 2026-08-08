Každé pozorování může podle ornitologů zabránit dalším ztrátám. Kromě ptačích chorob, predátorů, jako jsou kočky, elektrického vedení, železnic či silnic ptactvo ohrožují i lidé. Ať už se jedná o otravy či zástřely nebo o nezabezpečení skleněných ploch.
„Ročně u nás hyne až milion ptáků po nárazu do skla,“ informují ornitologové, podle nichž nezabezpečené prosklené plochy ptáci nevidí, podobně ani skla odrážející okolní zeleň.
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„Každé hlášení nám pomůže zmapovat nebezpečná místa a podpoří jednání s majiteli a provozovateli nebezpečných objektů o jejich zabezpečení,“ dodávají.
ČSO, jež v Česku tuto problematiku řeší dlouhodobě, pořádá školení i semináře pro odborníky a architekty, vydává publikace a podílí se na osvětě a poradenství pro veřejnost.
Mohou se na ni obracet lidé, kteří chtějí zabezpečit skla na svém domě či na zahradě, ale i ti, kteří chtějí ptactvu pomoci jinak.