Kuriózní havárie se dnes přihodila řidičce v Jablonci nad Nisou. V autě s automatickou převodovkou zařadila špatný režim a omylem se rozjela dopředu. Vůz sjel ze zídky dolů a „zapíchl“ se do...

Rozpoložení Sparty nám to ulehčilo, řekl Kozel. Ale finále poháru snad zvládne

Ztrácí sice pět bodů, ale s tím, že by jablonečtí fotbalisté ještě poskočili na čtvrté místo, nepočítá. „To by Sparta nesměla získat už žádný bod, a to se asi nestane,“ pousmál se kouč Luboš Kozel...