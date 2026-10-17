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Orfeus se vrací do Liberce, slavná opereta provokuje i tématem bulváru

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  8:34
Liberecká opera nastudovala operetu Orfeus v podsvětí.

Liberecká opera nastudovala operetu Orfeus v podsvětí. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Liberecká opera nastudovala operetu Orfeus v podsvětí.
Liberecká opera nastudovala operetu Orfeus v podsvětí.
Liberecká opera nastudovala operetu Orfeus v podsvětí.
Liberecká opera nastudovala operetu Orfeus v podsvětí.
15 fotografií
Operní soubor Šaldova divadla otevírá novou sezonu slavnou operetou Jacquese Offenbacha Orfeus v podsvětí. Titul se vrací po 21 letech a celkově se jedná o čtvrté nastudování po roce 1945.

Offenbach zkomponoval první celovečerní operetu o dvou jednáních a čtyřech obrazech v roce 1858 v naději, že zachrání před bankrotem své divadlo Théâtre des Bouffes-Parisiens, což se mu nakonec podařilo. Opereta má ryze komický charakter a s nadsázkou kritizuje tehdejší společenskou morálku.

„Bezesporu nejdůležitějším tématem mnohovrstevnaté Offenbachovy operety je téma veřejného mínění, neboli podivných novinářů, bulváru, zkrátka možností přetvořit realitu tak, jak si ji zrovna dotyčný či dotyčná představuje,“ míní režisérka Linda Hejlová Keprtová.

„Dnešní doba je plná zrychlených článků, které nemají s poctivou novinářskou prací nic společného, a přesto ovlivňují naše mínění více, než bychom si přáli. A dokonce více, než jsme ochotni si připustit,“ pokračuje.

Liberecká opera nastudovala operetu Orfeus v podsvětí.
Liberecká opera nastudovala operetu Orfeus v podsvětí.
Liberecká opera nastudovala operetu Orfeus v podsvětí.
Liberecká opera nastudovala operetu Orfeus v podsvětí.
15 fotografií

Pro svůj záměr Offenbach zvolil slavný antický mytický příběh o velké lásce, kdy bájný pěvec a hudebník Orfeus krátce po svatbě ztratí svou milovanou ženu Eurydiku a odchází do podsvětí vyprosit si ji u vládce říše mrtvých Pluta zpět. Jeho prosba je vyslyšena a může Eurydiku vzít s sebou mezi živé, ale při společné cestě se na ni nesmí otočit.

„Z dirigentského i muzikantského hlediska je toto dílo naprostým klenotem. Skladatelova hudba v sobě snoubí francouzský šarm, neobyčejnou lehkost, rytmický ‚drive‘ a melodickou invenci, která okamžitě utkví v paměti. Každé číslo v partituře má svůj specifický vtip a ráz – od parodie na klasickou operu přes pochod bohů až po ikonický, strhující a energií nabitý Pekelný galop,“ přibližuje dirigent Karol Kevický.

Hlavní roli Orfea ztvární Dušan Růžička, jako Eurydika se představí Veronika Kaiserová. Premiéra je v sobotu večer.

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