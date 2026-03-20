Zoologická zahrada v Liberci předává filipínským kolegům své dlouholeté zkušenosti s reprodukčními metodami u dravých ptáků.
„Odchov orla opičího je extrémně náročný, protože jde o druh s velmi pomalou reprodukcí. Pohlavní dospělosti dosahují až ve věku pěti až sedmi let a pár obvykle vyvádí jediné mládě jednou za dva roky. Každý úspěšný odchov proto představuje zásadní posilu pro populaci i pro budoucnost celého druhu,“ uvedl Jan Hanel, kurátor ptáků Zoo Liberec.
Mládě se vylíhlo v zařízení National Bird Breeding Sanctuary v Davao City a dostalo jméno Bayani, které v jazyce tagalog (národní jazyk Filipín, pozn. red.) znamená „hrdina“. Jméno symbolicky odkazuje na náročnou cestu, jež vedla k jeho úspěšnému odchovu, i na naději, kterou tento jedinec představuje pro budoucnost celého druhu.
Mláděti jsou nyní tři měsíce a zůstává v péči zkušeného týmu, který pečlivě sleduje jeho vývoj i zdravotní stav.
Rozmnožování je velmi složité
Rozmnožování orla opičího v lidské péči patří k nejsložitějším mezi dravými ptáky. Philippine Eagle Foundation se záchraně tohoto druhu věnuje od roku 1987 a v posledních letech čelila řadě komplikací v oblasti reprodukce i odchovu mláďat. O to větší význam má nynější úspěch.
„Gratulujeme celému týmu Philippine Eagle Foundation k tomuto významnému milníku a přejeme Bayanimu dobrý start do života,“ podotkl Hanel. Významnou roli v záchraně orla opičího hraje v posledních letech také Zoo Liberec, která patří mezi evropská pracoviště s mimořádnými zkušenostmi s chovem dravců, umělou inseminací, inkubací vajec či odchovem mláďat.
Zázrak se odkládá. Uhynulo mládě orla, o jehož záchranu bojuje liberecká zoo
Zoolog Jan Hanel je zapojený do odborné spolupráce přímo na Filipínách. Zoo Liberec již dvakrát zajistila také odborné stáže pro filipínské kolegy přímo v Liberci.
„Úspěšně odchované mládě je nejen velkou nadějí pro budoucnost ikonického filipínského dravce, ale také důkazem, že mezinárodní spolupráce a sdílení odborných zkušeností mohou zásadně pomoci druhům, které stojí na samé hraně vyhubení,“ dodal ředitel liberecké zoo David Nejedlo.
Majestátní dravec, který je zároveň národním symbolem Filipín, patří mezi největší a zároveň nejohroženější druhy dravých ptáků na světě. Podle posledních odhadů přežívá ve volné přírodě méně než 400 hnízdních párů. Druh čelí dlouhodobé hrozbě vyhubení především kvůli ztrátě tropických pralesů a dalším formám lidské činnosti. Chov v lidské péči proto představuje jednu z důležitých pojistek jeho budoucího přežití.