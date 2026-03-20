„Hrdina“ je nadějí pro ohrožené orly, s odchovem na Filipínách pomohla česká zoo

Marek Csizmazia
  10:13
Mimořádný úspěch v záchraně jednoho z nejvzácnějších dravců světa se podařil i díky liberecké zoo. V chovném centru filipínské ochranářské organizace Philippine Eagle Foundation úspěšně odchovali mládě kriticky ohroženého orla opičího pomocí asistované reprodukce. Naposledy se podařilo odchovat mládě touto metodou v roce 2013.
Mládě orla opičího dostalo jméno Bayani, tedy Hrdina. | foto: Philippine Eagle Foundation

Zoologická zahrada v Liberci předává filipínským kolegům své dlouholeté zkušenosti s reprodukčními metodami u dravých ptáků.

„Odchov orla opičího je extrémně náročný, protože jde o druh s velmi pomalou reprodukcí. Pohlavní dospělosti dosahují až ve věku pěti až sedmi let a pár obvykle vyvádí jediné mládě jednou za dva roky. Každý úspěšný odchov proto představuje zásadní posilu pro populaci i pro budoucnost celého druhu,“ uvedl Jan Hanel, kurátor ptáků Zoo Liberec.

Mládě se vylíhlo v zařízení National Bird Breeding Sanctuary v Davao City a dostalo jméno Bayani, které v jazyce tagalog (národní jazyk Filipín, pozn. red.) znamená „hrdina“. Jméno symbolicky odkazuje na náročnou cestu, jež vedla k jeho úspěšnému odchovu, i na naději, kterou tento jedinec představuje pro budoucnost celého druhu.

Mláděti jsou nyní tři měsíce a zůstává v péči zkušeného týmu, který pečlivě sleduje jeho vývoj i zdravotní stav.

Rozmnožování je velmi složité

Rozmnožování orla opičího v lidské péči patří k nejsložitějším mezi dravými ptáky. Philippine Eagle Foundation se záchraně tohoto druhu věnuje od roku 1987 a v posledních letech čelila řadě komplikací v oblasti reprodukce i odchovu mláďat. O to větší význam má nynější úspěch.

„Gratulujeme celému týmu Philippine Eagle Foundation k tomuto významnému milníku a přejeme Bayanimu dobrý start do života,“ podotkl Hanel. Významnou roli v záchraně orla opičího hraje v posledních letech také Zoo Liberec, která patří mezi evropská pracoviště s mimořádnými zkušenostmi s chovem dravců, umělou inseminací, inkubací vajec či odchovem mláďat.

Zázrak se odkládá. Uhynulo mládě orla, o jehož záchranu bojuje liberecká zoo

Zoolog Jan Hanel je zapojený do odborné spolupráce přímo na Filipínách. Zoo Liberec již dvakrát zajistila také odborné stáže pro filipínské kolegy přímo v Liberci.

„Úspěšně odchované mládě je nejen velkou nadějí pro budoucnost ikonického filipínského dravce, ale také důkazem, že mezinárodní spolupráce a sdílení odborných zkušeností mohou zásadně pomoci druhům, které stojí na samé hraně vyhubení,“ dodal ředitel liberecké zoo David Nejedlo.

Majestátní dravec, který je zároveň národním symbolem Filipín, patří mezi největší a zároveň nejohroženější druhy dravých ptáků na světě. Podle posledních odhadů přežívá ve volné přírodě méně než 400 hnízdních párů. Druh čelí dlouhodobé hrozbě vyhubení především kvůli ztrátě tropických pralesů a dalším formám lidské činnosti. Chov v lidské péči proto představuje jednu z důležitých pojistek jeho budoucího přežití.

V Krkonoších postaví obří hotel za miliardy, na pokoje se promění i bývalá tkalcovna

V Rokytnici nad Jizerou by měl vyrůst moderní hotel.

Na nový pětihvězdičkový hotelový komplex se mohou těšit turisté v Krkonoších. Poslouží k tomu areál bývalé textilní továrny Rotextile v Rokytnici nad Jizerou. Vybudovat ho chce společnost Trigema.

Netflix proměnil Liberec na nacistické Německo, dorazil i představitel JFK

Filmaři natáčeli i v centru města. Před libereckou radnici pověsili dva prapory...

Kamera, klapka, akce! Hlasité povely se od čtvrtečního dopoledne nesly libereckým náměstím Pod Branou. Filmaři tam pro streamovací službu Netflix natáčeli scény do nového seriálu týkajícího se rodu...

Cestou k tragické nehodě bourala sanitka, mezi deseti zraněnými byly i děti

Nehoda se stala v pondělí před půl sedmou večer na silnici I/9 nedaleko Sosnové...

Dva pacienti zůstávají v nemocnici po tragické dopravní nehodě dvou aut a jednoho mikrobusu, která se stala v pondělí večer u České Lípy. Řidič, který nehodu pravděpodobně zavinil, na místě zemřel....

Policisté našli pohřešovanou ženu, která mluvila o sebevraždě. Je v pořádku

ilustrační snímek

Policisté našli dvaačtyřicetiletou ženu z Jablonecka, která hovořila o sebevraždě. Vypátrali ji v Ústeckém kraji a je v pořádku. Svědci ji předtím zahlédli v Karlových Varech.

KVÍZ: Kde je Křišťálové údolí a kolik vzepře vítěz Tour? Co víte o sklářství?

V obchodním domě Máj září skleněný kostlivec od českých sklářů

Sklářství je tradiční obor, který proslavoval české řemeslo a umělce. Moderní sklářství ale už nejsou jen broušené vázy na babiččině svátečním stole. Jsou to především designové artefakty, výrazné...

Vytíženost českých dálnic roste. Nejvíc aut jezdí úsekem na okraji Prahy

Dálnice D1. Ilustrační foto

Intenzita dopravy na českých dálnicích se za posledních pět let zvýšila o 12 procent, denně po nich projede v průměru 34 400 vozidel. Nejvytíženějším úsekem je dálnice D1 mezi Chodovem a Průhonicemi,...

19. března 2026  13:46,  aktualizováno  15:34

Netflix proměnil Liberec na nacistické Německo, dorazil i představitel JFK

Filmaři natáčeli i v centru města. Před libereckou radnici pověsili dva prapory...

Kamera, klapka, akce! Hlasité povely se od čtvrtečního dopoledne nesly libereckým náměstím Pod Branou. Filmaři tam pro streamovací službu Netflix natáčeli scény do nového seriálu týkajícího se rodu...

19. března 2026  15:22

V České televizi je nervozita. Moravec? Nešťastná kauza, říká Augustová

Premium
Marcela Augustová převzala Medaili města Liberec od primátora Jaroslava...

Televizní novinářka Marcela Augustová převzala na radnici Medaili města Liberec od primátora Jaroslava Zámečníka. Ocenění jí udělil za dlouhodobý přínos v oblasti žurnalistiky. V rozhovoru pro...

19. března 2026

Sekáčkem útočil na hlavu, napadl i těhotnou. Soud Vietnamci potvrdil 18 let

V Liberci začal soud s osmatřicetiletým Vietnamcem, který podle obžaloby před...

Vrchní soud v Praze ve středu potvrdil trest 18 let vězení muži, který předloni v březnu v Jablonci nad Nisou napadl sekáčkem manželský pár, se kterým měl spory kvůli společnému podnikání. Obžalovaný...

18. března 2026  14:06

V noci nás obtěžuje hluk, zní Andělkou. Proti chystané turbíně vznikla i petice

Místní obyvatelé se v úterý v podvečer sešli v obci Andělka na Frýdlantsku....

Osmou větrnou elektrárnu v obci Andělka na Frýdlantsku u česko-polské hranice chce postavit společnost VP Andělka. Ta už v sousední obci Višňová, pod kterou Andělka spadá, provozuje sedm turbín. Část...

18. března 2026

KVÍZ: Kde je Křišťálové údolí a kolik vzepře vítěz Tour? Co víte o sklářství?

V obchodním domě Máj září skleněný kostlivec od českých sklářů

Sklářství je tradiční obor, který proslavoval české řemeslo a umělce. Moderní sklářství ale už nejsou jen broušené vázy na babiččině svátečním stole. Jsou to především designové artefakty, výrazné...

vydáno 18. března 2026

Cestou k tragické nehodě bourala sanitka, mezi deseti zraněnými byly i děti

Nehoda se stala v pondělí před půl sedmou večer na silnici I/9 nedaleko Sosnové...

Dva pacienti zůstávají v nemocnici po tragické dopravní nehodě dvou aut a jednoho mikrobusu, která se stala v pondělí večer u České Lípy. Řidič, který nehodu pravděpodobně zavinil, na místě zemřel....

17. března 2026  12:13,  aktualizováno  12:32

V Krkonoších postaví obří hotel za miliardy, na pokoje se promění i bývalá tkalcovna

V Rokytnici nad Jizerou by měl vyrůst moderní hotel.

Na nový pětihvězdičkový hotelový komplex se mohou těšit turisté v Krkonoších. Poslouží k tomu areál bývalé textilní továrny Rotextile v Rokytnici nad Jizerou. Vybudovat ho chce společnost Trigema.

17. března 2026  10:57

Šimka dál trápí zahozená šance s Kanadou: Lidé mi píšou, že jsem podělal olympiádu

Radim Šimek na tréninku libereckých hokejistů.

Pro klub Bílých Tygrů byl podpis Radima Šimka prioritou. Po svém návratu ze zámoří se zkušený bek ihned zařadil mezi lídry týmu a v polovině předchozí sezony převzal dres s písmenem C. „Jsem hrozně...

17. března 2026  10:51

Vjel do protisměru a postupně narazil do dvou aut. Způsobil zranění, sám zemřel

Dopravní nehoda na silnici I/9 u České Lípy. (16. března 2026)

Při nehodě na silnici I/9 u České Lípy se v pondělí večer zranilo jedenáct lidí, z toho tři středně a jeden těžce. Řidič, který neštěstí zavinil, nepřežil. Komunikace byla uzavřená do nočních hodin.

16. března 2026  19:22,  aktualizováno  22:11

Pijí sladké a málo spí. Dětí s obezitou soustavně přibývá, upozorňuje ambulance

Ilustrační snímek

Nadváha trápí i předškoláky. Ambulance dětské obezitologie v Jablonci nad Nisou pomáhá dětem a dospívajícím zlepšit jejich stravovací, pohybové i spánkové návyky, a tím odbourat nadbytečné kilogramy....

16. března 2026  15:27

