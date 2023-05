Jablonec opravuje 90 let starou kamennou zeď. Hrozilo, že se zřítí na silnici

Tuny kamení zatím drží mohutná dřevěná konstrukce. Brzy však opěrná zeď pod parkovištěm na jabloneckém Horním náměstí v ulici Pod Baštou zmizí. Radnice vybrala zhotovitele na její opravu. Pokud by se tak nestalo, zeď by se mohla zřítit do silnice.