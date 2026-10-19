„Když jsem se vzbudila z narkózy, viděla jsem svoji nohu. Zjistila jsem, že žádná artroskopie se neprovedla a já mám v noze dva velké řezy, dva šrouby a zlomenou holení kost,“ popsala Šlamborová.
Ještě v den nástupu do nemocnice byla přesvědčená, že podstoupí artroskopii. Tvrdí, že dala informovaný souhlas právě s tímto výkonem a nikdo jí neřekl, že lékaři plánují jiný zákrok.
Paní Šlamborové jsem den před operací, kdy jsem ji v podstatě přijímal do nemocnice, zopakoval informaci, že budeme muset přeseknout úpon kosti a trošku ho posunout.