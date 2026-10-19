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Slíbili jí artroskopii, místo toho přeřízli kost. Ted žaluje nemocnici a žádá miliony

Eliška Klimšová
  16:05

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Místo původně očekávaného zákroku artroskopie provedl chirurg Ivaně Šlamborové osteotomii, při níž jí přeřízl kost a změnil její postavení. (19. října 2026) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Místo původně očekávaného zákroku artroskopie provedl chirurg Ivaně Šlamborové osteotomii, při níž jí přeřízl kost a změnil její postavení. Žena tvrdí, že s takovým zákrokem nesouhlasila. U soudu se teď po jablonecké nemocnici domáhá odškodnění necelých 1,6 milionu korun za újmu na zdraví.

„Když jsem se vzbudila z narkózy, viděla jsem svoji nohu. Zjistila jsem, že žádná artroskopie se neprovedla a já mám v noze dva velké řezy, dva šrouby a zlomenou holení kost,“ popsala Šlamborová.

Ještě v den nástupu do nemocnice byla přesvědčená, že podstoupí artroskopii. Tvrdí, že dala informovaný souhlas právě s tímto výkonem a nikdo jí neřekl, že lékaři plánují jiný zákrok.

Paní Šlamborové jsem den před operací, kdy jsem ji v podstatě přijímal do nemocnice, zopakoval informaci, že budeme muset přeseknout úpon kosti a trošku ho posunout.

Michal Ježekortoped

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