Zvítězí zlo nad dobrem? Divadlo v Liberci uvede napínavý thriller Tosca

  16:27
Spolu s Bizetovou Carmen a Verdiho La traviatou se řadí mezi nejhranější opery světového repertoáru. Šaldovo divadlo v Liberci nastudovalo Toscu, kterou složil Giacomo Puccini.
foto: Ota Bartovský, MAFRA

„Příběh Toscy se ptá po základních otázkách lidskosti, svobody a podstatě zla. Koncept zla se v tomto díle projevuje zlomením lidské vůle, intimity, svobody a násilným přivlastněním umění,“ říká o opeře režisér Josef Doležal.

„Umění zde totiž vnímám jako symbol lidské tvořivosti, té nejpřirozenější hybné síly. V tragičnosti díla, kdy se může zdát, že zlo zvítězí nad dobrem, se otevírá existenciální a spirituální rozměr Pucciniho opery,“ pokračuje Doležal.

Příběh o lásce oslnivé operní pěvkyně Florie Toscy a svobodomyslného malíře Cavaradossiho, kteří chtějí žít svůj zamilovaný sen a nořit se do hlubokých krás umění, se odehrává v Římě roku 1800 během bitvy u Marenga. Při ní se střetla vojska Francie v čele s Napoleonem na jedné straně a Rakouska a Itálie na straně druhé.

Opera podle libreta Luigiho Illicy a Giuseppa Giacosy měla premiéru 14. ledna 1900 v římském Teatro Costanzi.

Nejistota současného století

V Pucciniho díle se odráží nejistota doby přelomu 19. a 20. století, která je dle libereckého souboru svým základním tematickým rámcem podobná nejistotě našeho současného mladého století.

„Dirigovat Toscu je pro každého dirigenta velkou výzvou, ale na druhé straně také stejně nádherným úkolem,“ říká dirigent Zdeněk Müller. „Tosca je – řečeno jazykem dnešní doby – napínavý thriller. Je přitažlivá a podmanivá hudbou i dějem a při bližším studiu vstupuje do popředí fakt, že vše v hudbě je podřízeno dramatické situaci,“ dodává dirigent.

V titulní roli se představí Lívia Obručník Vénosová v alternaci s Kateřinou Hebelkovou. Roli Cavaradossiho nastudovali Michal Lehotský a host Eduard Martyniuk. Scarpiu ztvární držitel Thálie Martin Bárta a americký barytonista Joseph Gansert. Tosca má premiéru v pátek v Šaldově divadle.

