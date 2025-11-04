Šetrnější léčba onkologických pacientů. Nemocnice pořídila nové přístroje

Autor:
  7:06
Liberecká nemocnice modernizuje přístroje na léčbu rakoviny. Všechny tři nové lineární urychlovače za více než 388 milionů korun budou v provozu od poloviny příštího roku.

Lépe zacílí na nádorové ložisko a méně zatíží zdravé orgány. Šetrnější léčbu onkologických pacientů v Krajské nemocnici v Liberci (KNL) umožní od poloviny ledna nový lineární urychlovač.

S modernizací dosluhujících přístrojů na oddělení radiační onkologie začala nemocnice letos v červnu. Počet lineárních urychlovačů, které budou v provozu od června 2026, se po obměně navýší ze stávajících dvou na tři.

Nový lineární urychlovač v liberecké nemocnici.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

První přístroj se již nachází v ozařovně KNL. Kromě hlavice, z níž vychází ionizující záření, je jeho součástí také snímkovací zařízení. Před každým ozářením je totiž potřeba zkontrolovat polohu pacienta i jeho orgánů.

„V průběhu léčby zářením, která může trvat čtyři až šest týdnů, může docházet k jistým změnám, třeba pohybům orgánů,“ zdůvodnil primář radiační onkologie Igor Richter. Navzdory tomu musí být záření dopraveno do stejného místa.

S tím nově pomohou i tři snímače zavěšené ze stropu, které snímají pacientovo tělo a vše vyhodnocují. „Můžeme je využít třeba při dýchacích pohybech, kdy dochází ke změnám anatomie. To nám také bude ulehčovat práci a zpřesňovat možnosti radioterapie,“ poukázal na přínosy nového stroje Richter.

Dodat předepsanou dávku do zpravidla nádorového ložiska dokáže podle něj medicína už padesát let. S tím šlo ale ruku v ruce i velké zatížení zdravých orgánů. Právě ty by měly moderní ozařovací techniky významně šetřit. „Cílem je eliminace pozdních následků léčby zářením,“ shrnul Richter. Některé nežádoucí účinky podle něj mohou nastat i léta po ukončení radioterapie.

První nainstalovaný přístroj je technicky nejbližší dvěma stávajícím, co v KNL fungují již deset let. „Před montáží proběhla řada stavebních úprav, které zlepšily prostředí i technické zázemí místnosti,“ poznamenal mluvčí KNL Václav Řičář. Práce zahrnovaly modernizaci rozvodů elektřiny i vzduchotechniky, osvětlení či úpravy podlahové konstrukce. Prostory mají být přívětivější, a to jak pro pacienty, tak pro personál.

Ozáří téměř dva tisíce pacientů

Kvůli ionizujícímu záření, s nímž lineární urychlovač pracuje, musí nemocnice během instalace dbát na přísné požadavky české legislativy. „Na bezpečnost a dodržování všech pravidel dohlíží Státní úřad pro jadernou bezpečnost,“ upozornil Řičář.

Další dva přístroje, které dorazí v prosinci a březnu, jsou zástupci nejnovější generace. Nikde jinde v České republice je podle Richtera zatím nemají. Liberecká nemocnice za všechny tři včetně desetiletého servisu zaplatí 388 milionů korun. Významnou část nákladů (148 milionů) pokryje dotace z Národního plánu obnovy.

Ročně v KNL se dvěma lineárními urychlovači ozařovali kolem 1 950 pacientů. „Když budeme mít o jeden přístroj navíc, neznamená to, že ozáříme třetinu pacientů navíc,“ zdůraznil Richter. Podle něj budou některé postupy a technologie časově náročnější, takže nemocnice počítá se zhruba 1100 až 1200 pacienty ročně.

Nejčastěji na ozařovnu přicházejí lidé se zhoubnými nádory prostaty a prsu. Dále s nádory plic, nádory v oblasti pánve, hlavy či krku. „Když vezmeme dohromady karcinom prostaty a prsu, tak to může tvořit až polovinu ozařovaných pacientů,“ konstatoval Richter.

Komplexní onkologické centrum v Liberci jako jediné pracoviště v regionu provádí radioterapii, směřují sem proto pacienti z celého kraje. „Pokrývá spádovou oblast pro zhruba 450 tisíc obyvatel,“ uzavřel mluvčí nemocnice.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

OBRAZEM: Rakušanka je zpět. Nejstrmější železnice v Česku svezla první cestující

Návrat ozubnicových lokomotiv na nejstrmější trať v Česku oslavila Železniční společnost Tanvald tematickými halloweenskými jízdami. Kvůli havarijnímu stavu na Kořenovskou zubačku nesměly historické...

David Černý svolil. Liberecká Zastávka se přejmenuje na Hostinu obrů

Turisté ji obdivují a je častým a populárním cílem fotografů. Obyvatelé Liberce zastávce neřeknou jinak než Hostina obrů, i když oficiálně nese název Sokolská u zdi. To se však změní.

Jablonec - Zlín 1:3, domácí pohrdli prvním místem, tři góly dostali už v první půli

Jablonečtí fotbalisté se minimálně do nedělního večera mohli vyšvihnout do čela prvoligové tabulky, jenže v utkání 14. kola doma proti Zlínu už v poločase překvapivě prohrávali 0:3. Po přestávce...

OBRAZEM: Výlov v dešti a navíc rašelina. Příroda s námi nehraje, říkají rybáři

Výlov Břehyňského rybníka u Doks, který je po Máchově jezeře druhým největším rybníkem v okolí, doprovází předpisové podzimní počasí. Z deště a mokra si rybáři hlavu nedělají, trochu je ale potrápila...

Stříbrný servis, pušky, víno. Zámek na Liberecku ukrýval poklad po Němcích

Poklad nevyčíslitelné hodnoty objevil spolek Lokace artefaktů na zámku Nový Falkenburk na Liberecku. Stříbrné příbory a nádobí, dlouhé zbraně nebo lahve vína patřily rodině Liebiegů, kteří museli...

3. listopadu 2025  16:49

Sto dvacet tisíc lidí. Hra Kingdom Come pomohla Troskám k rekordní návštěvnosti

Počítačová hra Kingdom Come: Deliverance 2 (KCD II) pomohla zřícenině hradu Trosky k rekordní návštěvnosti. Dominantu Českého ráje s věžemi Baba a Panna navštívilo letos 119 806 lidí, což je skoro o...

3. listopadu 2025  11:01

Kováč po Slovácku: Zareagovali jsme skvěle, žádné ultimátum jsem nedostal

Po prohře v derby s Jabloncem si fotbalisté Liberce vyslechli kritiku i nadávky fanoušků. Ve 14. ligovém kole však odpověděli tím nejlepším způsobem a poslední Slovácko na jeho hřišti smetli...

3. listopadu 2025  9:31

Holínky, čepice a pracovní rukavice. Děti z lesní MŠ chodí ven za každého počasí

Ještě nestála a už měla lesní mateřská škola v Jablonci nad Nisou plno. Většinu roku stráví děti venku bez ohledu na počasí, mezi nezbytné vybavení patří batůžky a pracovní rukavice. Sladkosti a...

2. listopadu 2025  7:23

Loni v Jablonci prožil nejhorší den kariéry. Teď snový zápas, radoval se zlínský kouč

Loni v květnu zažil v Jablonci obrovské zklamání, když klub pod jeho vedením po porážce 0:1 v poslední kole spadl do druhé ligy. O necelý rok a půl později nabraly emoce na stejném místě úplně jiný...

1. listopadu 2025  20:29

Jablonec - Zlín 1:3, domácí pohrdli prvním místem, tři góly dostali už v první půli

Jablonečtí fotbalisté se minimálně do nedělního večera mohli vyšvihnout do čela prvoligové tabulky, jenže v utkání 14. kola doma proti Zlínu už v poločase překvapivě prohrávali 0:3. Po přestávce...

1. listopadu 2025  14:43,  aktualizováno  17:56

Slovácko - Liberec 0:3, gól i asistence, hosty k výhře nasměroval Krollis

Fotbalisté Slovácka v tabulce první ligy zůstávají poslední. V utkání 14. kola doma podlehli Liberci vysoko 0:3. Hosty k vítězství nasměroval v úvodu Krollis, který v druhém poločasu přihrál na gól...

1. listopadu 2025  14:19,  aktualizováno  17:45

OBRAZEM: Rakušanka je zpět. Nejstrmější železnice v Česku svezla první cestující

Návrat ozubnicových lokomotiv na nejstrmější trať v Česku oslavila Železniční společnost Tanvald tematickými halloweenskými jízdami. Kvůli havarijnímu stavu na Kořenovskou zubačku nesměly historické...

1. listopadu 2025  16:07

Cedidla půjde na „svůj“ Zlín. Na čaroděje Dostála v bráně se netěším, říká

Probil se do české reprezentace a připsal si v ní premiérový start. V roli klíčového hráče sestavy bojuje s fotbalisty Jablonce o nejvyšší příčky v první lize. Nyní zažije krajní obránce či záložník...

1. listopadu 2025  11:25

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

31. října 2025  19:07,  aktualizováno  21:03

Místo polotovarů salát z čerstvé zeleniny. Suroviny od farmářů zamíří do škol

Školní jídelny v Libereckém kraji začnou zařazovat do svých jídelníčků část surovin od místních a ekologických producentů. Objednávky a dodávky čerstvých regionálních potravin do školních kuchyní má...

31. října 2025  15:46

Centrum v Harrachově by mělo sloužit sportovcům už v zimě, plánuje svaz lyžařů

Svaz lyžařů České republiky (SLČR) chce převzít iniciativu ve fungování spolku Národní sportovní centrum (NSC) v Harrachově, jehož činnost je od léta ochromená kvůli sporu svazu s městem. Svaz uvedl,...

31. října 2025  9:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.