U Harrachova je biatlonový ráj, Poláci otevřeli sportovní areál za miliardu

Polsko se o kousek posunulo ke svému snu o zimní olympiádě. Hned na hranicích mezi Harrachovem a Jakuszycemi se otevřel nejmodernější biatlonový stadion v Evropě. A superlativy na nové sportoviště Poláci nešetří.

Centrum sportu, které stálo 200 milionů zlotých, tedy v přepočtu přes jednu miliardu korun, je největší a nejvýznamnější investicí v Dolním Slezsku za poslední roky.

Jakuszyce přitom dobře znají i čeští běžkaři. Středisko s více než 100 kilometry tratí, které je jen necelý kilometr od českých hranic, se proslavilo hlavně závodem Bieg Piastów, obdobou naší Jizerské 50.

Teď je ovšem místo hned u zastávky vlaku z Harrachova do Szklarske Poreby proměněné k nepoznání. Kromě biatlonového stadionu se střelnicí sestává Centrum sportu ještě z atletického oválu, fotbalového hřiště, po nových cestách se tam dá jezdit na in-line bruslích, uvnitř nově postavených budov je pak bazén, posilovny, tělocvičny, lezecká stěna, hřiště na košíkovou, volejbal nebo gymnastický sál. Výčet pak doplňuje hotel s kapacitou 190 lůžek, podzemní parkoviště, wellness centrum, restaurace a konferenční sál.

„Jde o největší a nejvýznamnější investici v Dolním Slezsku. Určená je nejen profesionálním sportovcům, reprezentantům, ale i sportovním amatérům, rodinám s dětmi, prostě každému, kdo si chce zasportovat. Je zde možné spojit sport s turistikou v okolních Krkonoších. Jsem přesvědčen, že se zde narodí nové polské talenty, které nám všem v budoucnu přinesou mnoho radosti,“ uvedl při slavnostním otevření střediska polský premiér Mateusz Morawiecki.

Multifunkční zařízení je přizpůsobené pro pořádání soutěží na nejvyšší mezinárodní úrovni, sportoviště ale mohou využít prakticky všichni.

„Trvalo to několik let, než jsme myšlenku na tohle moderní sportoviště uskutečnili. Je to opravdu unikátní investice, která bude sloužit sportovcům jak v zimě, tak v létě. Chceme tu pořádat nejdůležitější běžkařské a biatlonové závody,“ zdůraznil maršálek Dolního Slezska Cezary Przybylski. Jeho snem je přitom i zimní olympiáda.

„Ano, proč by tu nemohla být? Navíc je odsud kousek do Harrachova. Když se obnoví tamní skokanské můstky, není co řešit. Část disciplín olympiády by se mohla odehrávat i v sousedním Německu. Chceme, aby myšlenku olympiády přijaly všechny tři země,“ uvedl už dříve Przybylski.

Sousední Harrachov otevření Centra sportu vítá. „Výstavbu areálu vnímáme dlouhodobě pozitivně. Jakuszyce určitě zvýší atraktivitu celého regionu,“ řekl starosta Jaroslav Čech.

Zatím je ale Harrachov na míle daleko od toho, co teď v Jakuszycích vyrostlo. Už roky se mluví o tom, že harrachovský skokanský areál se má změnit na Národní olympijské centrum zimních sportů. Jenže zůstává stále jen u slov.

„Jestli to takhle půjde dál, bude to konec nejen harrachovského areálu, ale i konec skoků na lyžích v České republice,“ myslí si Josef Slavík, ředitel společnosti Areál skokanských můstků Harrachov.

Členům spolku se daří udržet v provizorním provozu aspoň můstky K40, K70 a K90. Areál velkých můstků včetně mamutího je už roky zavřený.

„Do Harrachova jezdí v zimě trénovat celé republika. Ovšem i K90 je na konci životnosti. Ještě do roku 2012 se na něm dalo skákat i v létě. To už teď nejde, protože podkladní dřevěná konstrukce je shnilá. Naštěstí v zimě sníh konstrukci zpevní, takže se skákat dá. Ale je otázka, jak dlouho to vydrží,“ dodal Slavík.