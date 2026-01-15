První stupeň v rodinném prostředí. Obec po 45 letech otevřela základní školu

Autor:
  16:53
Děti v Oldřichově v Hájích na Liberecku se po 45 letech dočkají své základní školy. Ta nabídne vzdělávací program Začít spolu a možnost absolvování prvního stupně v rodinném a komunitním prostředí.
Fotogalerie3

V Oldřichově v Hájích bude nová škola nabírat žáky postupně po jednotlivých ročnících. | foto: Oldřichov v Hájích

„V malém kolektivu můžeme ke každému žákovi přistupovat individuálně. Výhodou je umístění školy v CHKO Jizerské hory, můžeme tak rozvíjet badatelskou činnost venku,“ nastínila ředitelka a učitelka budoucích prvňáčků Jana Pospíšilová.

Malotřídka pro děti od prvního do pátého ročníku by měla zahájit provoz v září příštího roku. Sídlit bude v budově, kde byl dosud obecní úřad.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Zároveň dodala, že v malém kolektivu je snadnější vidět, v čem má dítě případně problém. „Úprava vzdělávacích cílů může být rychlejší nebo se mu individuálně může sestavit plán. Zároveň si děti mohou pomáhat navzájem a sdílet své znalosti,“ popsala výhody Pospíšilová.

Škola bude nabírat žáky postupně po jednotlivých ročnících. V prvním roce bude místo přibližně pro dvanáct dětí. „Zájem je i z okolních obcí. Rozhodli jsme se, že budeme postupně každý rok otevírat jednu třídu a školu naplňovat tak, aby tam za pět let bylo pět ročníků,“ upřesnila.

Školy v okolí pro zdejší děti nemají místo, Oldřichov proto obnoví malotřídku

Vzdělávací program Začít spolu je podle Pospíšilové komplexní cesta, která spojuje požadavky nově navržené v rámcovém vzdělávacím programu.

„Klade důraz na rozvoj kompetencí v 21. století. Je o částečném předávání odpovědnosti za vzdělání na děti. Postupně se učí krok za krokem, jak si výuku organizovat a rozdělovat si role a práci,“ popsala s tím, že program je hodně o týmové práci a učitel se stává spíše průvodcem.

Školu se vedení města rozhodlo zřídit, protože mělo vypovězenou spádovost od sousedního Mníšku, který byl na hraně svých kapacit. „V roce 2023 byl zápis do první třídy, kdy měli u zápisu 47 dětí a brali 28. Byl to rok, kdy mnoho dětí z Oldřichova muselo do Liberce,“ vysvětlila starostka města Jana Šťastná.

Dům byl v havarijním stavu

V minulosti byla oldřichovská škola v budově, kde dnes sídlí liberecký Dům dětí a mládeže Větrník. Obec tak musela hledat jiný vhodný prostor.

„Měli jsme tu budovu bývalého obecního úřadu, která byla ve velmi špatném technickém stavu, takže jsme se rozhodli ji zrekonstruovat,“ uvedla Šťastná s tím, že rekonstrukce nemovitosti v havarijním stavu vyjde na 26 milionů korun.

„Zřízení školy nás stálo mnoho energie. Na vybavení máme pro tento rok rozpočet dva miliony korun,“ dodala. Zápis budoucích prvňáčků bude 20. ledna 2026 na sále Besedy.

Střední školy
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

OBRAZEM: Paní Zima na Liberecku kraluje, vykouzlila i majestátní rampouchy

Zima čaruje v Libereckém kraji (leden 2026)

Zimu jako z obrázků Josefa Lady si užívají obyvatelé a návštěvníci horských oblastí Libereckého kraje. Děla jedou na plné obrátky, aby vrstvu přírodního sněhu znásobila sněhem technickým, vlekaři si...

Konec dojíždění. Liberec získá díky miliardáři špičkovou kliniku

Klinika se otevře v bývalé administrativní budově Avicena v Liberci. První...

Lidé už nebudou muset dojíždět na operaci s kolenem do Prahy nebo do Mladé Boleslavi. Nová ortopedická klinika Movela v Liberci vyřeší problém s přetlakem pacientů v regionu. Za projektem stojí...

Cizí muž chtěl ze školky vzít dítě, vydával se za strýce. Podivína odhalila učitelka

ilustrační snímek

Cizí muž, který se představil jako strejda Michal, se ve středu pokusil odvést z mateřské školy v Liberci jedno z dětí. Učitelka však záhy zjistila, že nikdo takový v seznamu od rodičů není a...

Sparta po třech prohrách zabrala, Hradec padl v Boleslavi. Liberec přestřílel Motor

Tomáš Fořt se raduje z gólu do sítě Hradce Králové.

Tři duely nabídl úterní program hokejové extraligy. Úvodní dohrávku 39. kola zvládla lépe Mladá Boleslav, která porazila zásluhou dvougólového Fořta na domácím ledě Hradec 2:0. V druhé úterní...

První stupeň v rodinném prostředí. Obec po 45 letech otevřela základní školu

V Oldřichově v Hájích bude nová škola nabírat žáky postupně po jednotlivých...

Děti v Oldřichově v Hájích na Liberecku se po 45 letech dočkají své základní školy. Ta nabídne vzdělávací program Začít spolu a možnost absolvování prvního stupně v rodinném a komunitním prostředí.

15. ledna 2026  16:53

„Pán cyklostezky“ bránil lidem sportovat, město muselo zakročit

Značky mají dvě polohy. Buď jsou zavřené (jako na snímku), nebo otevřené. (15....

Neznámému vandalovi v Železném Brodě padly do očí proměnné dopravní značky u cyklostezky podél Jizery. Opakovaně je otáčel tak, aby zabránil cyklistům a v poslední době především běžkařům ve vjezdu...

15. ledna 2026  14:37

OBRAZEM: Hejnický kostel dočasně přišel o dominantu, půltunový lustr míří na generálku

Půltunový lustr z poutního kostela Navštívení Panny Marie v Hejnicích čeká po...

Velmi těžký a křehký. Impozantní lustr z poutního kostela Navštívení Panny Marie v Hejnicích na Liberecku míří po 103 letech na generální obnovu. Téměř pět metrů vysoké a tři metry široké dílo z...

14. ledna 2026  15:44

Ptačí chřipka u volně žijících kachen na Jablonecku. Veterináři varují chovatele

Ilustrační snímek

Výskyt ptačí chřipky u volně žijících ptáků byl zjištěn na Jablonecku v Libereckém kraji, varuje krajská veterinární správa. Laboratoř potvrdila nákazu u kachen, které vyprostili hasiči 8. ledna z...

14. ledna 2026  13:06

BusLine v České Lípě skončí. Město hledá, kdo dopravce za pár let nahradí

Autobusy značky Iveco Crossway již cestující z některých linek znají. Jde o...

Městskou hromadnou dopravu využijí v České Lípě zhruba dva miliony cestujících za rok. Od dubna roku 2029 je ale bude vozit jiný dopravce než dosud. Českolipští zastupitelé řeší, kdo nahradí...

14. ledna 2026  10:39

Sparta po třech prohrách zabrala, Hradec padl v Boleslavi. Liberec přestřílel Motor

Tomáš Fořt se raduje z gólu do sítě Hradce Králové.

Tři duely nabídl úterní program hokejové extraligy. Úvodní dohrávku 39. kola zvládla lépe Mladá Boleslav, která porazila zásluhou dvougólového Fořta na domácím ledě Hradec 2:0. V druhé úterní...

13. ledna 2026  17:20,  aktualizováno  21:35

Náklaďák vjel náhle do protisměru, při střetu s dalšími vozy se zranilo pět lidí

Pět lidí utrpělo zranění při pondělní nehodě na Semilsku. (12. ledna 2026)

Pět lidí utrpělo zranění při pondělní nehodě na Semilsku. Řidič nákladního vozu vjel do protisměru, kde se střetl s dvěma osobními vozy. Jedno z nich náraz katapultoval na plot nedalekého domu....

13. ledna 2026  14:07

Azylové domy jsou plně obsazené, řada bezdomovců spí v mrazu

Vedoucí denního centra organizace Naděje v Liberci Pavel Matějka (vpravo) a...

Bez domova jsou v Liberci stovky lidí. V mrazivých dnech a nocích proto hledají útočiště, kde se ohřejí. Své služby jim nabízí třeba organizace Naděje, která má vlastní noclehárny a denní centra. Pro...

13. ledna 2026  13:21

Liberec posiluje. Konkurenci na stoperu rozšíří mládežnický reprezentant z Bosny

Liberečtí fotbalisté se radují z gólu v utkání proti Pardubicím.

Fotbalisty Liberce posílil bosenský obránce Haris Berbič. Devatenáctiletý zadák a člen reprezentační jednadvacítky přestoupil do prvoligového Slovanu z týmu Borac Banja Luka a v novém působišti...

12. ledna 2026  20:35

Co přinese rok 2026 Libereckému kraji? Miliardy do staveb i koncert Roxette

Koncert Roxette v O2 areně v Praze, 6. listopadu 2025

Nová knihovna v Turnově, populární švédské duo v Liberci nebo Jizerské hory plné běžkařů. Obyvatele Libereckého kraje čeká nabitý rok.

12. ledna 2026  16:13

Na Českolipsku hořela stodola, hasičům komplikovalo zásah mrazivé počasí

Požár stodoly na Českolipsku (12. ledna 2026)

K požáru stodoly v Božíkově na Českolipsku ráno vyjížděli hasiči. Vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu, který později snížili na první. Zásah jim komplikovalo mrazivé počasí.

12. ledna 2026  8:32,  aktualizováno  11:18

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

11. ledna 2026  14:49,  aktualizováno  20:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.