Policejní odstřel divočáků na Liberecku skončil, podle myslivců byl neefektivní

Myslivce Štěpána Šindeláře, kterého počátkem listopadu zachytila fotopast při močení v lese, kde profesionální snajpři odstřelovali divoká prasata, viní policie z šíření nakažlivé nemoci zvířat. Jedenatřicetiletý myslivec celou věc považuje za absurdní, lov divočáků prý hatit nechtěl. „Dobrovolně jsme se přihlásili, že budeme sbírat zastřelená prasata po policejních střelcích. Od pěti od rána jsme byli s kolegy na nohou, jezdili jsme podle GPS a v místech posledního odstřelu jsem si odskočil. Byl jsem vyfocen a následně zpropagován. A za dobrý skutek nebo za svou aktivitu jsem byl po zásluze potrestán. Je to takový smutný příběh, jak se nám vyplatila celá spolupráce s policií a s orgány,“ posteskl si. Honitba, v níž jej fotopast zvěčnila, je příměstská. Les, který navštěvují houbaři či pejskaři, tak podle něj prosycují mnohé pachy. Takže spekulace, že by se svým činem snažil divočáky odehnat, nejsou podle Šindeláře na místě. To, že by se snažil mařit práci policejních ostřelovačů, odmítá. „Další den se tam odlovily dva kusy,“ dodal. Odebraný telefon mu policisté dosud nevrátili, prvních čtrnáct dní řešil osobní i pracovní záležitosti přes pevnou linku. Poté si musel sehnat nový telefon, opětovně zřídit přístupy do bankovnictví a převést veškerá čísla a data. „Mobilní telefon stále nemám. Byla mi doručena datovou schránkou výzva, abych policii podstoupil svá přístupová hesla a kódy k telefonu, protože jsem jim ho předal vypnutý, jak chtěli. Já jsem s tím odebráním nesouhlasil, tak jsem jim přístupy nedal,“ prozradil.