V kleci na divočáky si hrají děti a pobíhají psi, hatí odlov zvěře

Snímky z kamery dokládají, že do klece si chodí hrát právě i děti. „Na kamerových snímcích je vidět, že odchytovou klec navštěvují dospělí a malé děti nezodpovědných maminek, které je nechají si v ní hrát. Divočáci cítí pach člověka i psů a ke kleci se nepřiblíží. Ta pak neplní svůj účel. Po aktivaci odchytového zařízení by navíc klec mohla být všem životu nebezpečná,“ varuje Petra Němečková z jabloneckého magistrátu.

Klec má spouštěcí mechanismus určený pro černou zvěř. Pokud ji budou navštěvovat ostatní zvířata, která nebudou lidé rušit, mechanismus se nespustí.

„To ovšem neplatí pro děti a dospělé. Je absolutně nepochopitelné, jak se může stát, že se na snímku objeví malé dítě a maminka je v nedohlednu. Proto bude ulice Za Plynárnou, v níž je klec umístěna, opět uzavřena a bude zde platit zákaz vstupu i pro chodce. Vstup do lokality se bude hlídat a pokutovat,“ dodává Němečková.

Aby se podařilo regulovat počet přemnožené černé zvěře a vytlačit ji z obydlených okrajových částí města, umístil Jablonec už loni v listopadu na vytipované místo v ulici Za Plynárnou odchytovou klec. I díky ní se podařilo několik kusů zlikvidovat. „Výsledek by však mohl být lepší, kdyby se lidé ke kleci nepřibližovali,“ tvrdí Vratislav Pavlín, vedoucí oddělení krizového řízení jabloneckého magistrátu.

Problém je, že si Jablonečané nejen naplánují procházku ke kleci, ale nechají do ní vstupovat své děti nebo psy. „Nehledě na fakt, že je to nebezpečné, úplně tak maří snahu magistrátu, myslivců i orgánu státní správy myslivosti. Klec není možné spustit do plného provozu, protože obyvatelé Jablonce nerespektují potřebná pravidla. Jednak zde není klid, jednak zvěř odrazuje pach lidí i psů,“ dodává Pavlín s tím, že klec už byla přesunuta z původního na klidnější místo. Přesto lidé zákazu vstupu do ní nedbají.

Od začátku aktuální lovecké sezony, která trvá od 1. dubna 2023 a skončí 31. března 2024, odlovili myslivci v honitbě Rádlo již 15 kusů divokých prasat. V sezoně 2019/2020 myslivci složili 39 kusů, o rok později už jich bylo 45 a v sezoně 2021/2022, kdy bylo třeba také uzavřít část honitby, bylo odlovených 84 kusů.