Vyrazí, kam je potřeba. Mobilní tým očkoval v Ralsku na Českolipsku

Bez registrace, jen na počkání a do čtvrt hodiny od píchnutí i certifikát o prodělaném očkování. Mobilní očkovací tým má lidem v dopravně hůře dostupných oblastech nebo ve vyloučených lokalitách usnadnit přístup k očkování proti covidu-19. Aby nemusel tým přijíždět na vybraná místa dvakrát, podává se jednorázová očkovací látka Janssen.

„V jedné lahvičce je pět dávek. Po otevření se musí ampulka zpracovat do šesti hodin. Co nevyočkujeme, to vrátíme do očkovacího centra v Liberci. Ampule máme v sanitě v chladu, takže půjdou použít dál,“ zmínila vedoucí záchranářka územního odboru Česká Lípa Zdeňka Hnídková, která očkování v terénu prováděla.

Mobilní tým bude kraj posílat do vybraných míst po dohodě se starosty. „Určitě to nebude tak, že mobilní tým někam přijede a na návsi bude nahánět lidi. To by nemělo smysl. Oslovili jsme všechny starosty obcí, aby u občanů zjistili zájem a pokud seženou minimálně dvacet zájemců, tak tam tým pošleme,“ řekl hejtman Martin Půta.

Jako první vybral kraj oblast Ralska, konkrétně obce Náhlov, Ploužnici a Kuřívody. Očkování tam má jen 41 procent obyvatel, což je druhé nejnižší číslo v kraji.

„Původně jsem měl očkování domluvené u své doktorky v Českém Dubu, ale když přišla zpráva od starosty, že sem přijede mobilní tým, přehodnotil jsem to. Aspoň ušetřím cestu,“ uvítal příjezd sanity krajské záchranné služby obyvatel Náhlova Petr Polakovič.

A nebyl sám, koho možnost nechat se naočkovat kousek od domu v Náhlově přilákala. Během hodiny a půl přišla dvacítka zájemců. „Bál jsem se, že mi doktor odmítne vakcínu dát. Jsem dost nemocný s ledvinami, tak jsem nevěděl, jestli můžu očkování dostat. Ale je to dobrý,“ ukazoval na čerstvě vytištěný certifikát Emil Husar.

Podle starosty Ralska Miloslava Tůmy byl mezi občany o mobilní očkovací tým relativně zájem. Radnice posílala lidem zprávu o jeho příjezdu přes SMS, obecním rozhlasem i po sociálních sítích, zapojilo se do toho i místní nízkoprahové centrum.

Problém je ale podle Tůmy v tom, že posádka mohla očkovat jen zájemce starší 18 let. „Hodně lidí říkalo, že by přišlo i s dětmi, ale to bohužel nešlo. Očkování dětí může provádět jen dětský lékař a ten v mobilním týmu není. Jsme pod krajským průměrem co do proočkovanosti, ale nevím, jestli ty statistiky nějak vylepšíme. Tady je dost dětí starších dvanácti let, které už mohou být očkované,“ poukazuje starosta.

Jeho slova potvrdila i další žena z Náhlova. „Přivedla jsem dceru, je jí patnáct, ale poslali nás zase pryč. To mě štve. Chtěla jsem, aby to měla snadnější ve škole. Nejbližší očkovací centrum je v České Lípě, to je trochu z ruky.“

Příští týden vyrazí očkovací tým na Frýdlantsko, konkrétně do Nového Města pod Smrkem a do Bulovky, kde jsou sociálně vyloučené lokality. „Pojede se také do Žernova u Turnova, kde je vůbec nejméně proočkovaných lidí v kraji. Vakcínu tam má 35 procent obyvatel. Vzhledem k tomu, že tam je 203 obyvatel starších 16 let, tak každý neočkovaný tam představuje významné promile,“ sdělil krajský radní pro zdravotnictví Vladimír Richter.

Podle něj se v kraji vyočkovalo od jara 430 168 dávek, z toho první dávku má za sebou 227 373 lidí. Ukončené očkování má zatím 46,8 procenta obyvatel, kteří se mohou nechat očkovat. Nejlepší proočkovanost je v kategorii 70 až 79 let. Tam vakcínu dostalo 84 procent všech lidí.