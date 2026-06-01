Copak to jde za panáky? Záchranáři testovali nové nafukovací obleky

Cílem tohoto projektu je zajistit, aby ochranné obleky, které jsou vyvíjeny jak pro složky IZS tak i pro civilní obyvatelstvo co nejlépe vyhovovaly náročným podmínkám v praxi. Jedná se hlavně o chemické, biologické, radiologické či nukleární událostí.
Letošní ročník provázela testování obleků třicetistupňová vedra. V těchto teplotách vyrazili členové IZS plně vybaveni vstříc vrcholu Ralska. Někteří z účastníků testovali poprvé, jiní už patřili mezi zkušené testery. Had postav v bílých a žlutých nafukovacích oblecích na turistické cestě k nejvyššímu bodu – zřícenině hradu Ralsko budil pozornost turistů.
Laboratorní podmínky u těchto druhů obleků nedokážou úplně dobře rozhodnout, zda dané obleky vydrží jednu z oněch výše uvedených událostí. Výstup na Ralsko tak sloužil jako skvělá testovací zátěž, ve které tyto obleky měly obstát. Na dvoukilometrové trati museli testeři překonat téměř čtyřsetmetrové převýšení.
Pro vývojáře a experty z Institutu ochrany obyvatelstva jsou tyto praktické testy nejlepším zdrojem informací a ukazatelem případných problémů.