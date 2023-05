Řidiči se během jízdy odpojil obytný přívěs, poškodil tři zaparkovaná auta

Obytný přívěs se odpojil v sobotu 6. května dopoledne v Maršovicích na Jablonecku.

„Řidič s vozidlem Ford Ranger s obytným přívěsem Eriba jel po silnici druhé třídy ve směru od Pěnčína do Jablonce nad Nisou, kde se mu na rovném úseku obytný přívěs odpojil od vozidla,“ popisuje událost policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Přívěs následně vyjel vlevo mimo vozovku, kde narazil do zaparkovaného vozidla BMW 320i a do druhého vozu VW Sharan, který se ještě odrazil do třetího zaparkovaného vozidla Škoda Fabia.

„Alkohol u řidiče Fordu Ranger policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek,“ přibližuje mluvčí.

Během nehody se nikdo nezranil. Celková výše způsobené škody činí částku 275 tisíc korun. Policisté udělili řidiči blokovou pokutu.