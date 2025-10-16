Půtova situace je neudržitelná, měl by rezignovat, míní krajská šéfka ANO Volfová

Předsedkyně hnutí ANO v Libereckém kraji Jitka Volfová nevidí po obvinění pro hejtmana Martina Půtu (Starostové pro Liberecký kraj) jinou možnost než rezignaci. ANO je v Libereckém kraji spolu s SPD v opozici, k rezignaci obě strany Půtu vyzvaly už v únoru, když byl nepravomocně uznán vinným v části korupční kauzy. Na jednání zastupitelstva pak navrhly jeho odvolání, návrh ale nezískal dostatečnou podporu.
Koaliční SPOLU, které v Libereckém kraji se Starosty vládne, zatím situaci nekomentovalo. „Zastupitelský klub se sejde v pátek,“ uvedl jeho předseda, náměstek hejtmana Vladimír Richter.

SPOLU má pět zastupitelů, koalice tak má v pětačtyřicetičlenném krajském zastupitelstvu většinu 25 hlasů.

Hejtman Půta obviněn: mlčel o nabídce úplatku za výměnu šéfa DIAMO

Volfová míní, že hejtman by měl rezignovat. „Je to můj osobní názor, ale je odsouzený a teď nově trestně stíhaný, myslím si, že už to je neudržitelné,“ uvedla. Nejde podle ní ale o názor zastupitelského klubu. „Jako klub si k tomu sedneme, projednáme to a potom se rozhodneme, jak k tomu přistoupíme v rámci zastupitelstva,“ dodala.

ANO má v krajském zastupitelstvu 18 mandátů, jen o dva méně než Starostové pro Liberecký kraj, kteří loni na podzim volby v kraji vyhráli.

Půta ve čtvrtek dopoledne informoval média, že ho policie obvinila z neoznámení trestného činu. Oznámení o zahájení stíhání dostal ve středu do datové schránky. Podle policie dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale policii to neoznámil.

Hejtman Půta dostal roční podmínku za korupci, dle soudu ho „vodil“ Metrostav

Obvinění souvisí s třetí větví liberecké korupční kauzy. Nové obvinění liberecký hejtman odmítá a považuje ho za další pokus za každou cenu na něj něco najít a politicky a společensky ho dehonestovat.

Nové trestní stíhání hejtmana vzal na vědomí i klub SPD, který má dva krajské zastupitele.

„Respektujeme zásadu presumpce neviny, zároveň však považujeme situaci za vážnou a vyžadující maximální transparentnost ze strany vedení kraje. Po více než 11 letech je nezbytné, aby orgány činné v trestním řízení postupovaly, rychle, nestraně a bez politických vlivů. Občané mají právo na jasnou a důvěryhodnou odpověď,“ řekl ve čtvrtek za klub Michal Švarc.

Půta není první. V minulosti byli odsouzeni hejtmani Rath či Rozbořil

SPD podle Švarce dlouhodobě prosazuje osobní odpovědnost veřejných funkcionářů a odmítá zneužívání trestních kauz k politickému boji.

„Začínám se bát, jak policejní vyšetřování začíná dost výrazně ovlivňovat politiku. Ať je to nejmenování (Filipa) Turka a všechno, co se kolem děje, znovu žádost o vydání (Andreje) Babiše, žádost o vydání našeho předsedy (Tomia Okamury), tak si položme otázku, jestli jsou opravdu v politice všichni grázlové a zločinci, nebo jestli se přípravné trestní řízení neposunulo do roviny ovlivňování politického boje,“ dodal.

Saúdové si na Turkovy výhrůžky „zabitím diplomata“ stěžovali závažnou nótou

Liberecký hejtman byl nepravomocně odsouzen v části korupční kauzy spojené se dvěma projekty firmy Geotermální energie pro občany (GEPO) téměř za 100 milionů korun, kterou se soudy zabývají od roku 2018. Krajský soud sice v květnu 2020 všech 12 obžalovaných včetně Půty a čtyři firmy osvobodil, vrchní soud ale verdikt zrušil a vrátil krajskému soudu.

Ten v únoru uznal Půtu částečně vinným. Za to, že formou protislužby přijal úplatek 30 000 korun a jednal ve prospěch svého známého, dostal podmínku a pokutu 50 000 korun. Na místě se odvolal.

