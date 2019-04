Obří dluhy pod Obřím sudem. Areál na Javorníku je v konkurzu

Areál navzdory insolvenci zatím zůstává v provozu. Zimní sezona sice skončila, o Velikonocích bude ale fungovat bobová dráha i restaurace.

„S tím, že byl prohlášen konkurz, nic neuděláme. Ale snažíme se dělat takové kroky, aby byl nadále hlavně zachován provoz,“ řekl Jiří Němeček, bývalý fotbalový reprezentant a majoritní vlastník javornického areálu. Patří mu 70 procent společnosti.

Starostka: Do chodu společnosti jsme neviděli

Sedmadvacetiprocentní podíl má ve společnosti obec Jeřmanice. Získala jej za vložené pozemky. „Jako problém to vnímám a řešíme to s právníkem. Nechci se ale k tomu v této chvíli vyjadřovat,“ uvedla starostka obce Helena Fiebigerová. Jak dluhy vznikly, prý neví. „Do chodu společnosti jsme neviděli,“ dodala.



I když je obec Jeřmanice spoluvlastníkem společnosti Všesportovní areál Obří sud Javorník, zároveň je i jedním z věřitelů. V insolvenčním řízení se domáhá splacení půjčky 3,5 milionu korun.

Návrh na zahájení insolvenčního řízení podala loni v září Equa bank. Domáhá se tímto způsobem splacení úvěru a úroků dohromady za více než 73 miliony korun. Banka je největším věřitelem areálu. Své pohledávky zatím v insolvenčním řízení přihlásilo 17 věřitelů, kteří celkově žádají o víc než 94 milionů.

Mezi věřiteli je OSA nebo Kofola

Po bance je největším věřitelem Regionální rada regionu soudružnosti Severovýchod. Jejím prostřednictvím získala firma na výstavbu střediska na Javorníku bezmála 117 milionů korun. Zhruba 14 milionů by ale měl kvůli porušení rozpočtových pravidel areál vrátit. Mezi věřiteli jsou třeba také Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním či společnosti Severočeské vodovody a kanalizace nebo Kofola.

Všesportovní areál na Javorníku je v provozu od prosince 2010. Na výstavbu areálu přispěla více než 99 miliony korun Evropská unie a přes 17 milionů přidal stát. Středisko, jehož vybudování přišlo asi na 200 milionů korun, je určeno hlavně rodinám s dětmi. Ročně areál navštíví kolem 180 tisíc lidí.

Podle Jiřího Němečka byla firma za devět let svého provozu v zisku nebo malé ztrátě způsobené odpisy majetku. Do problémů se všesportovní areál dostal kvůli investicím do zasněžovacího zařízení, nádrží na vodu a také restaurace.