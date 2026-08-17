„Stavba rozhledny, která začala v říjnu loňského roku, je už hotová. Nyní zbývá dobudovat vstup a turniket a následně provést kolaudaci,“ popsal Tomáš Zachoval z Adventure Park Liberec.
Vyhlídka, na jejíž vrchol vede 186 schodů, vznikla přeměnou telekomunikačního stožáru. Ocelovou konstrukci vyplnilo vestavěné schodiště, odpočinkové podesty a vyhlídkový ochoz. Vysílač přitom neztratil svou původní funkci.
„Rozhledna bude fungovat v samoobslužném režimu,“ prozradil Zachoval s upozorněním, že ceník nemá ještě finální podobu. „Samostatné vstupné je v současné době plánováno ve výši 50 korun pro dospělou osobu,“ doplnil s tím, že vstup by měl být také součástí zvýhodněných balíčků nabídky adventure parku.
Ideu na zpřístupnění původního vysílače veřejnosti prostřednictvím přestavby na rozhlednu si nechce přivlastňovat, o nápadu se hovořilo již dříve. „My se rozhodli myšlenku převést do reality, protože jsme ji považovali za smysluplnou,“ uvedl.
Investiční náklady přesáhly osm milionů korun, stavba se obešla bez zásadních komplikací.
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V Jeřmanicích na Liberecku otevírají nový lyžařský areál, Obří sud
Historie Obřího sudu na Javorníku sahá do roku 1899. Od roku 1924 byla součástí objektu i částečně krytá dřevěná rozhledna (Blaschkova věž) vysoká 18 metrů. Po druhé světové válce však tato rozhledna vzala za své a původní sud shořel v září 1974.
V roce 2011 se sem turisty vyhledávaná atrakce, Obří sud včetně hotelu a restaurace, navrátila v moderní podobě. A nyní jí na Javorníku opět dělá společnost i rozhledna.