náhledy
Zimu jako z obrázků Josefa Lady si užívají obyvatelé a návštěvníci horských oblastí Libereckého kraje. Děla jedou na plné obrátky, aby vrstvu přírodního sněhu znásobila sněhem technickým, vlekaři si mnou ruce a kopce jsou plné lyžařů. Radost mají i děti, které mohly vyrazit na lyžařské kurzy.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Lyžaři si pochvalují, že nejsou odkázáni jen na technický sníh. Přesto vlekaři nazahálejí a využívají chladného počasí, aby děla mohla jet naplno.
Bohaté sněhové nadílky si užívají i účastníci lyžařských kurzů. Podobně jako Viki Cabadaj a jeho spolužáci ve filmu Sněženky a machři.
Když odjedou poslední lyžaři, ke slovu se dostávají sněhová děla, která vyrábějí čerstvý sníh přímo pro sjezdovky.
Radost vládne i mezi běžkaři. Kromě obvyklých tras Jizerské magistrály mohou vyrazit například i k Tesařovské kapli do Kořenova.
Pokud se teplota maličko zvýší a sníh začne tát, promění se domy v téměř nepřístupné ledové pevnosti.
Některé rampouchy vznikají přes den na slunci, jiné vlivem špatného zateplení chalup. Pak zatěžují střechy a okapy.
Jako futuristický hrad ze sci-fi snímku působí hotel a vysílač na zasněženém Ještědu.
Plné ruce práce mají silničáři a technické služby. Sníh musí zmizet nejen ze silnic, ale také z parkovišť.
Očištěná musí být i auta. Hlavně aby bylo vidět ven a sníh nelétal ze střechy!
V dalších dnech přijde další sněžení, o víkendu se pak o slovo znovu přihlásí mrazy.
