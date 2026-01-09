OBRAZEM: Paní Zima na Liberecku kraluje, vykouzlila i majestátní rampouchy

Zimu jako z obrázků Josefa Lady si užívají obyvatelé a návštěvníci horských oblastí Libereckého kraje. Děla jedou na plné obrátky, aby vrstvu přírodního sněhu znásobila sněhem technickým, vlekaři si mnou ruce a kopce jsou plné lyžařů. Radost mají i děti, které mohly vyrazit na lyžařské kurzy.
Zima čaruje v Libereckém kraji (leden 2026) Zima čaruje v Libereckém kraji (leden 2026) Zima čaruje v Libereckém kraji (leden 2026) Zima čaruje v Libereckém kraji (leden 2026) Zima čaruje v Libereckém kraji (leden 2026) Zima čaruje v Libereckém kraji (leden 2026) Zima čaruje v Libereckém kraji (leden 2026) Zima čaruje v Libereckém kraji (leden 2026) Zima čaruje v Libereckém kraji (leden 2026) Zima čaruje v Libereckém kraji (leden 2026) Zima čaruje v Libereckém kraji (leden 2026) Zima čaruje v Libereckém kraji (leden 2026)

9. ledna 2026  13:37

Půlka řidičů nedá na kruháči blinkr, říká instruktor. Čechy tepe i za kulturu jízdy

Premium
Lukáš Stejskal na YouTube komentuje záznamy jízd ze své autoškoly. Vycvičil...

Autoškolu provozuje od roku 1998. Chce, aby se jeho žáci poučili z chyb. Před šesti lety se proto rozhodl k hodinám teorie a praktickým jízdám připojit i videoobsah, který začal zveřejňovat na...

9. ledna 2026

Ve Spartě ho ničila zranění. Hollý si zase zvyká na sever

Dominik Hollý na jabloneckém tréninku

Když vloni v létě po veleúspěšné sezoně odcházel z Jablonce do Sparty, představoval si, jak bude bojovat o základní sestavu. Místo toho se ale slovenský fotbalový záložník Dominik Hollý pral se...

9. ledna 2026  11:22

9. ledna 2026

Sněhový Krakonoš se vrátil do Jilemnice. Pán hor dal tvůrcům zabrat

Díky mrazivému počasí ale socha může vydržet i několik týdnů. (8. ledna 2026)

Na náměstí v Jilemnici opět dohlíží Krakonoš. Po několika letech tam ze sněhu umělci vytvořili přes šest metrů vysokou sochu sedícího Pána hor. Letos dal tvůrcům hodně zabrat kvůli tuhým mrazům. Jeho...

8. ledna 2026  16:13

Cizí muž chtěl ze školky vzít dítě, vydával se za strýce. Podivína odhalila učitelka

ilustrační snímek

Cizí muž, který se představil jako strejda Michal, se ve středu pokusil odvést z mateřské školy v Liberci jedno z dětí. Učitelka však záhy zjistila, že nikdo takový v seznamu od rodičů není a...

8. ledna 2026  11:47

7. ledna 2026  15:54

VIDEO: Kdo to plánoval? Novou lampu umístili přímo doprostřed chodníku

Chodcům v Liberci překáží lampa uprostřed chodníku.

Chodce v liberecké Vrchlického ulici nemile překvapila pouliční lampa nově umístěná uprostřed chodníku. Obzvlášť v těchto dnech, kdy napadl sníh, se musejí pro pokračování v cestě buď protáhnout...

7. ledna 2026  14:15

Oblíbená Svijanská aréna zůstává zavřená, zčásti ji nahradí mobilní kluziště

Kryté mobilní kluziště hokejistům a krasobruslařům částečně nahradí chátrající...

V libereckém Sport parku vznikne kryté mobilní kluziště, které částečně nahradí uzavřenou Svijanskou arénu. Oblíbené zimní sportoviště je mimo provoz od 30. prosince kvůli sněžení. Provozovatelé k...

7. ledna 2026  10:38

Zvukový zážitek za dva miliony. Kulturní dům v České Lípě má nový audiosystém

Na zvukový zážitek odpovídající dvěma milionům korun se mohou těšit návštěvníci...

Na zvukový zážitek odpovídající dvěma milionům korun se mohou těšit návštěvníci Kulturního domu Crystal v České Lípě. Tamní zastupitelé pořídili do rekonstruovaného objektu nový audiosystém.

6. ledna 2026  15:19

Tvrdil, že asi zmrzla. Obviněného ze smrti dívky posílá žalobkyně před soud

Obec Višňová na Frýdlantsku se vzpamatovává z násilné smrti dívky. Její tělo se...

Státní zástupkyně Petra Pazderková posílá před soud muže obviněného ze smrti mladé ženy, jejíž tělo se našlo loni v dubnu na louce nad železničním přejezdem ve Višňové na Frýdlantsku. Ve věci už...

6. ledna 2026  10:09

Lidé nám volají o pomoc s bolestí zubů, podivují se strážníci. Na vině je AI

ilustrační snímek

Umělá inteligence navedla některé lidi z České Lípy, kteří potřebují zubní pohotovost, aby zavolali na číslo městské policie, tedy 156. Ve městě přitom žádná taková služba nefunguje.

5. ledna 2026  15:15

