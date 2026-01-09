|
OBRAZEM: Paní Zima na Liberecku kraluje, vykouzlila i majestátní rampouchy
Místo pomoci arogance, kritizuje žena zásah záchranářů. Partner měl horečky
Krajští záchranáři prověřují stížnost ženy z Liberecka na neprofesionální postup při poskytování pomoci. Na sociální síti Facebook popsala údajně arogantní chování posádky záchranné služby u jejího...
Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici
Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...
Zimu jako z obrázků Josefa Lady si užívají obyvatelé a návštěvníci horských oblastí Libereckého kraje. Děla jedou na plné obrátky, aby vrstvu přírodního sněhu znásobila sněhem technickým, vlekaři si...
Pardubice poraženy, v prodloužení nestačily na Vary. Plzeň dala osm gólů
Hokejová extraliga vstoupila do nového roku šesti zápasy 37. kola. Vedoucí Pardubice po pěti vítězstvích v řadě padly, ve Varech sice vedly, ale nakonec prohrály 2:3 v prodloužení. Třinec uspěl 2:0...
Kryštofovo Údolí jásá, obrazy ukradené z kostela se podařilo najít
Radost zavládla v Kryštofově Údolí na Liberecku. Podařilo se najít osm obrazů, které zmizely z tamějšího turisticky oblíbeného kostela. Hodnota uměleckých děl z 18. století je kolem půl milionu korun.
Muž naletěl podvodníkům s kryptoměnami, za dva měsíce jim poslal čtyři miliony
Liberečtí kriminalisté se od začátku tohoto roku zabývají podvodem, při němž muž během dvou měsíců postupně přišel o více než čtyři miliony korun. Podvedený uvěřil svodům investování do kryptoměn.
Půlka řidičů nedá na kruháči blinkr, říká instruktor. Čechy tepe i za kulturu jízdy
Autoškolu provozuje od roku 1998. Chce, aby se jeho žáci poučili z chyb. Před šesti lety se proto rozhodl k hodinám teorie a praktickým jízdám připojit i videoobsah, který začal zveřejňovat na...
Ve Spartě ho ničila zranění. Hollý si zase zvyká na sever
Když vloni v létě po veleúspěšné sezoně odcházel z Jablonce do Sparty, představoval si, jak bude bojovat o základní sestavu. Místo toho se ale slovenský fotbalový záložník Dominik Hollý pral se...
Sněhový Krakonoš se vrátil do Jilemnice. Pán hor dal tvůrcům zabrat
Na náměstí v Jilemnici opět dohlíží Krakonoš. Po několika letech tam ze sněhu umělci vytvořili přes šest metrů vysokou sochu sedícího Pána hor. Letos dal tvůrcům hodně zabrat kvůli tuhým mrazům. Jeho...
Cizí muž chtěl ze školky vzít dítě, vydával se za strýce. Podivína odhalila učitelka
Cizí muž, který se představil jako strejda Michal, se ve středu pokusil odvést z mateřské školy v Liberci jedno z dětí. Učitelka však záhy zjistila, že nikdo takový v seznamu od rodičů není a...
VIDEO: Kdo to plánoval? Novou lampu umístili přímo doprostřed chodníku
Chodce v liberecké Vrchlického ulici nemile překvapila pouliční lampa nově umístěná uprostřed chodníku. Obzvlášť v těchto dnech, kdy napadl sníh, se musejí pro pokračování v cestě buď protáhnout...
Oblíbená Svijanská aréna zůstává zavřená, zčásti ji nahradí mobilní kluziště
V libereckém Sport parku vznikne kryté mobilní kluziště, které částečně nahradí uzavřenou Svijanskou arénu. Oblíbené zimní sportoviště je mimo provoz od 30. prosince kvůli sněžení. Provozovatelé k...
Zvukový zážitek za dva miliony. Kulturní dům v České Lípě má nový audiosystém
Na zvukový zážitek odpovídající dvěma milionům korun se mohou těšit návštěvníci Kulturního domu Crystal v České Lípě. Tamní zastupitelé pořídili do rekonstruovaného objektu nový audiosystém.
Cetenov - zahrada určena k výstavbě…
Cetenov, okres Liberec
1 350 000 Kč
Tvrdil, že asi zmrzla. Obviněného ze smrti dívky posílá žalobkyně před soud
Státní zástupkyně Petra Pazderková posílá před soud muže obviněného ze smrti mladé ženy, jejíž tělo se našlo loni v dubnu na louce nad železničním přejezdem ve Višňové na Frýdlantsku. Ve věci už...
Lidé nám volají o pomoc s bolestí zubů, podivují se strážníci. Na vině je AI
Umělá inteligence navedla některé lidi z České Lípy, kteří potřebují zubní pohotovost, aby zavolali na číslo městské policie, tedy 156. Ve městě přitom žádná taková služba nefunguje.