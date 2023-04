Volný vstup a sto tisíc návštěvníků, přeje si nový ředitel galerie v Liberci

Nový ředitel Oblastní galerie Liberec Filip Suchomel se nechává inspirovat některými podobnými institucemi v Evropě či USA a rád by lidem zdarma zpřístupnil stálou expozici. A nejsou to jediné změny, které by tady rád viděl.