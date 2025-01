Maďarské umění i japonská kaligrafie. Liberecká galerie chystá čtrnáct výstav

„I letos sázíme na rozmanitou skladbu krátkodobých výstav. Zastoupeni budou jak čeští umělci, tak i ti zahraniční. Myslím si, že si každý u nás najde to své,“ prozrazuje k programu liberecké galerie její ředitel Filip Suchomel.

Program odstartuje Zsófia Keresztes, která v České republice poprvé představí svá díla sólově. „Jsem nadšená, že se Zsófii povedlo dostat k nám do Liberce. Její výjimečný umělecký styl je přímo dechberoucí a v její tvorbě je skryto mnoho významů, o nichž bychom měli přemýšlet,“ říká k výstavě její kurátorka Tea Záchová.

„Stěžejními motivy výstavy jsou ženské tělo, příroda a lidské vztahy. To vše reflektují sochy vytvořené z mozaiky a textilií,“ pokračuje kurátorka a doplňuje, že díla této významné středoevropské sochařky budou návštěvníci moci vidět už 27. února na slavnostní vernisáži. Během ní začne i výstava keramiky a porcelánu z ateliéru Milana Pekaře z UMPRUM.

Další tři výstavy vypuknou 20. března. První z nich ukáže průřez tvorbou Milana Kunce, další se zaměří na obrazy barokního světa ze sbírek Muzeí Augsburg a třetí představí práce studentů magisterského programu studia Katedry designu FT TUL v Liberci.

Válka i animovaný film

Květen se v liberecké galerii ponese ve znamení druhé světové války a mezinárodního festivalu animovaných filmů. Ve čtvrtek 7. května začne výstava s názvem A přesto říci životu ano, která se koná u příležitosti 80. výročí konce druhé světové války.

Galerie představí díla významných českých umělců, jejichž osud válka poznamenala. „Název jsem si vypůjčila od rakousko – židovského psychologa Viktora E. Frankla, který si prošel hrůzami koncentračních táborů a na základě této zkušenosti vytvořil teorii přežití v mezních životních situacích. Způsob, jak přese vše prožité lze říci životu ano,“ uvádí kurátorka Michaela Kubišová.

Válečnou tematiku pak na začátku května doplní výstava věnovaná mezinárodnímu festivalu animovaných filmů v Liberci Anifilm.

Autor plakátů k paralympiádě

Letní sezona v liberecké galerii začínající 20. června uvede další tři nové expozice. Tou největší bude výstava slavného japonského kaligrafa Kojiho Kakinumy. Práce umělce, který mimo jiné vytvořil jeden z oficiálních uměleckých plakátů k Letním paralympijským hrám v Tokiu 2020, udělají z galerijní bazénové a podbazénové haly ráj tradičního japonského umění.

„Výstava Kojiho Kakinumy pro nás bude velkou výzvou, neboť všechna díla budou muset putovat tisíce kilometrů, aby se k nám do Liberce dostala. Výsledek ale určitě bude stát za to, proto by si naši návštěvníci neměli nechat tento ojedinělý projekt ujít,“ podotýká kurátor výstavy a ředitel galerie Filip Suchomel.

Spolu s tvorbou japonského kaligrafa začnou na konci června také výstavy tvůrce umělecké keramiky Romana Šediny a výtvarnice Naděždy Plíškové.

Na podzim vystřídají kaligrafii Kojiho Kakinumy v podbazénové hale jemné, osobitě angažované a kritické práce Zdeny Kolečkové. K nim se pak ve třech výstavních prostorech připojí malby portrétisty a krajináře Jana Vochoče.

Domácí skupina Oktobergruppe

O necelý měsíc na to, 20. listopadu, pak návštěvníci galerie budou moci proniknout do příběhu a tvorby liberecké výtvarné skupiny Oktobergruppe.

„Ve své době patřila k umělecky progresivnějším uskupením a jejím cílem bylo propojit kvalitní výtvarné umělce a vyčlenit se tak z běžné dobové produkce. Kromě generační sounáležitosti jejich tvorbu zpočátku propojoval příklon k poválečné vlně expresionismu a v druhé polovině desetiletí k nové věcnosti. Skupina existovala v místě a čase a v tomto smyslu je koncipovaná i tato kulturně-historická výstava,“ doplňuje kurátorka Anna Habánová.

Na konci listopadu se prostřednictvím své tvorby v galerii představí ještě studenti střední školy v Železném Brodě.